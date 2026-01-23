資産6,000万円を妻と折半し、念願の別荘をキャッシュで一括購入した佐藤さん（仮名・67歳）。負債ゼロ・年金は月28万円と安泰に見えた老後ですが、二拠点生活の重い維持費が家計を圧迫するという事態に直面。「卒婚」という自由を求めた選択が招く経済的リスクと、単身世帯化が進む社会で直面するセーフティネット喪失の現実を突きつけた事例を紹介します。

「卒婚」で晴れて自由の身に、夢だった海沿いの別荘を購入

「人生の幕引きくらい、誰にも縛られず自由に決めたかった。そのための準備は、すべて完璧に整えたつもりだったんです」

佐藤雅治さん（仮名・67歳）は、かつて国内外の拠点を飛び回った元エリート会社員。現在は70歳までの雇用延長制度を利用し、年に600万円を稼ぎながら理想の老後を謳歌しています。

佐藤さんが60歳のときに断行したのは、専業主婦として家庭を長年守ってきた妻との「実質的な財産分与」でした。離婚届は出さないものの、将来の分与を先取りする形で、退職金を含む6,000万円の資産を3,000万円ずつ折半。互いの持ち分を確定させ、経済的に自立する道を選んだのです。

さらに、佐藤さんは65歳で自身の持ち分から1,500万円を投じ、静岡県にある海沿いの別荘をキャッシュで一括購入。都心の自宅ローンも定年時に完済しており、「負債」は一切ないはずでした。

「束縛のない『卒婚』スタイル。これこそが現代的でポジティブな選択だと自負しています」と、佐藤さんは語ります。

しかし、その輝かしい自由の裏側で、「破綻の足音」が静かに近づいていました。

70歳で断たれる収入、膨らむ「二拠点」の維持費

佐藤さんの現役生活は、あと3年で幕を閉じます。70歳で完全に引退した瞬間、月収50万円の給与は消え、月28万円の年金生活へと切り替わります。そこで突きつけられたのは、二拠点生活という「二重のコスト」でした。

都心の住居と別荘。2つの拠点の維持に不可欠な固定資産税や管理費、光熱費の基本料金などで15万円がかかります。これに食費や二拠点を行き来するための物理的な移動経費、長年の習慣となった人間関係を維持するための費用を加えれば、支出は最低で月35万円。生活規模を縮小しようと試行錯誤しても、年金だけでは毎月7万円が不足し、90歳まで生きれば1,680万円もの貯蓄が溶けてなくなる計算です。

雇用延長期間の貯蓄を合わせて、70歳時点での佐藤さんの手元に残る老後資金は約1,800万円。計算上は90歳まで生活を維持できますが、そこには病気や介護、家の修繕といった「不測の事態」に備える余力は、1円も残されていません。

「年金28万円という数字に慢心し、二拠点を維持するコストを完全に見誤っていました。自由を手にする高揚感で、足元の計算が疎かになっていた。これほど初歩的な“見通しの甘さ”で、自分の首を絞めることになるとは……」と、佐藤さんは苦い表情を浮かべます。

「卒婚」で手にした自由は崖っぷちだった

かつて、佐藤さんは冗談めかして妻に尋ねたことがあります。「もし俺の貯金が底を突きそうになったら、助けてくれるかい？」

返ってきたのは、突き放すような冷徹な回答でした。「財産分与は済ませたでしょう。私たちはもう、それぞれ自分の生活を守る責任があるのよ」

離婚届を出していないだけの「赤の他人」。それが、自由を求めて佐藤さんが選んだ関係の正体でした。病気になっても、介護が必要になっても、頼れるのは自分の切り離した口座の残高のみ。

「万が一のときは、この別荘を売ればいいと考えていました。でも、もし売れなかったら？ そのとき、私はどこで誰に看取られるのか……」

自由を手に入れたはずの佐藤さんの背中には、自らが選んだ「自己責任」という名の重い十字架がのしかかっていました。

「経済的に自立したはずが、ただ自ら崖っぷちに立っただけの愚かな選択だったとは……」

卒婚が引き起こす経済的なリスク

総務省の「家計調査（2024年）」によると、65歳以上の無職世帯（単身）における住居・光熱・家具用品などの「家庭維持費」は月平均で約4.5万円ですが、二拠点生活を維持する場合、この固定費が単純計算で2倍（約9万円〜）かかる計算になります。

佐藤さんのように、維持費だけで月15万円を要するケースでは、年金月28万円という比較的高水準な収入があっても、その半分以上が固定費だけで消えていくことになります。 このような構造は、一般的な単身世帯よりも資産寿命を著しく早める要因となるでしょう。

また、国立社会保障・人口問題研究所の「世帯数の将来推計（2024年）」では、「単身世帯」の増加が加速し、2050年には全世帯の4割を超えると予測されています。佐藤さんの「卒婚」は実質的に「単身世帯」を二つ作る行為であり、夫婦が同居していれば抑制できたはずの光熱費や維持費が「個別発生」します。

それにより、一人あたりの老後資金の必要額を1.5倍〜2倍に跳ねあげ、家族による介護という無償のセーフティネットも喪失させている点は、自己責任の範疇を超えた大きな課題といえるでしょう。

［参考資料］

総務省「家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2024年推計」