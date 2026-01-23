柔軟なプラットフォームと大胆なデザイン進化

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で開催される「ジャパンモビリティショー札幌2026」にて、トヨタは、複数の車両を出展する中で「カローラ コンセプト」の実車展示を行っています。

このコンセプトカーは、2025年10月に東京で行われた「ジャパンモビリティショー2025」で世界初披露されたモデルで、次世代カローラの方向性を示す存在として大きな話題を呼びました。

すでに発表から時間は経っていますが、北海道で実車が公開されるのは今回が初めてとなり、来場者にとっては実物を間近に見られる貴重な機会となっています。

1966年の誕生以来、カローラは世界中で支持され続けてきたトヨタの代表的なモデルです。

2026年には60周年という節目を迎えますが、カローラ コンセプトは、その記念的なタイミングに合わせるように「これから先のカローラ像」を提示する役割を担っています。

長年培われてきた実用性や信頼性という価値を土台にしながら、新しい時代にふさわしい魅力をどのように加えていくのか、その答えの一端がこの一台に込められています。

技術面で特に印象的なのは、特定の動力方式に縛られない設計思想です。バッテリーEVだけでなく、ハイブリッドやプラグインハイブリッド、さらには従来のガソリンエンジン車までを想定したマルチパワートレイン対応のプラットフォームが採用されています。

地域ごとのインフラ事情や気候条件、ユーザーのライフスタイルの違いを踏まえ、最適な選択肢を提供しようとする姿勢がうかがえます。

寒冷地である北海道での展示は、こうした考え方の現実味を強く印象づけるものと言えるでしょう。

デザイン面でも、従来のカローラのイメージから大きく進化しています。フロントはグリルレスとし、横方向に伸びるシャープなLEDライトが先進性を際立たせています。

低く抑えられた車高に滑らかなルーフライン、大径ホイールを組み合わせることで、セダンでありながらクーペのようなスポーティさを感じさせるシルエットが完成しています。

実用一辺倒ではなく、見る人の感性に訴えかけるカローラを目指した意欲が伝わってきます。

室内空間についても、次世代モデルらしい工夫が随所に見られます。運転席はドライバーの操作性と集中力を重視した設計としながら、助手席や後席では快適性やくつろぎが意識されています。

大型ディスプレイや最新のコネクティッド技術、高度化した安全支援機能の搭載が想定されており、日常の移動から長距離ドライブまで幅広く対応できるセダン像が描かれています。

トヨタの開発担当者は、このコンセプトカーがそのまま市販モデルになるわけではないとしつつも、ここで示されたデザインや思想が今後のカローラに反映されていく可能性を示しています。

若い世代にとって新鮮で魅力的であることと、長年カローラを選び続けてきたユーザーが安心して次の一台を選べること。その両立こそが、カローラというブランドが長く愛されてきた理由でもあります。

ジャパンモビリティショー札幌2026に展示されるカローラ コンセプトは、これからの大衆車の在り方や、次の60年に向けたカローラの進化を考えるきっかけを来場者に与えてくれる存在となるでしょう。

今回の実車展示でどのような反響を呼ぶのか、今後の動向に注目が集まります。