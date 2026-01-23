フィギュアスケート男子で初の代表をつかんだ三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大。調子が悪くない中、五輪シーズンに突入したが、昨年１０月のＧＰシリーズ開幕戦・フランス大会では１０位と失速。それでも諦めない男は、五輪代表最終選考会を兼ねた昨年１２月の全日本選手権で３位に食い込み、五輪代表権を手にした。２４、２５日には、北京で行われる四大陸選手権に出場して最終調整。幼少期から切磋琢磨（せっさたくま）してきた鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝と夢の舞台へ乗り込む。

待ち望んだ五輪舞台へ、いよいよ戦いは始まる。３枠目の代表切符をつかんだ三浦。憧れを抱き続けてきた所で結果を出す。

「やるからには、結果をもちろん残しには行きたい」

全日本選手権。３枠目は友野一希（第一住建グループ）と争った。調子の波に悩まされ、もがいてきた今季。それでも、国内の大一番にはしっかりと合わせ、表彰台を勝ち取った。幼少期からともに戦ってきた鍵山、佐藤とミラノへ。三浦からは２人への並々ならぬ思いがあふれた。

「本当にこの３人で行けるっていうところがうれしすぎて。ノービス、ジュニアで一緒にやってきた仲間。本当に仲良い３人で行けるっていうのが、もううれしすぎる」

鍵山、佐藤と初めて出会ったのは８歳の時。鍵山とは軽井沢で行われた合宿、佐藤とは初めてのノービスの大会が初対面だった。当時、２人のスケートとは「諦めがつくレベルで差があった」というが、負けず嫌いな性格が三浦を突き動かした。

「ジュニア１年目では僕も４回転を跳んでいたけど、駿は２発確実に決めていた。優真も安定していて、一歩抜けていた。このままでは一生３番。それで対抗心が芽生えた」

それからは、技術について語り合ったり、ともに五輪へ行く青写真を描いたり。オフでも一緒に過ごす時間が多かった３人がそろって夢をかなえ「『３人で行けたらいいね』と話していた。まさか本当にかなうとは。目指してはいたけど、現実となるとすごくうれしい」と喜びをかみしめた。

今季に入り、何度も壁にぶち当たった。好調を自覚する中で、ＧＰフランス大会で失速。そこからはい上がることができたのは、新たに取り入れたメンタルトレーニングがあったからだった。良い時と悪い時の自分をそれぞれ書き出して自己分析。「脳で考えたことと体は直結する。『ご機嫌』でいることの大切さを知った」と、今では自分に集中。不調でも気持ちをいったんリセットし、切り替えている。

スケートだけに時間を費やすのではなく、今季は休養も積極的に取る。休みの日にはドライブに出かけたり、家の掃除をしたりするなどリフレッシュ。その中で、昨年１２月初旬に出会った一本の論文が転機となった。

内容は、練習でできなかったことを引きずって翌日に持ち越した場合と、できなかった時点で諦めて翌日の練習に臨んだ場合でのパフォーマンスの差についてだった。研究では後者の方がいい結果を残したという。

「自分も、すぐに切り替える考えに変えた。できないなら無理してやる必要はない。いったん切り替えてみたら、普通に次の日できた。諦めも大事だと感じた」

今までは取り入れることがなかったメンタルトレーニングや、たまたま開いた本で目にした論文。苦しんでいた中での偶然の出会いが三浦の背中を押す。「たまたまそういうのが続いている。たまたま読もうと思って開いたページに出てきた。いい流れが来ている」。全日本選手権では流れに乗ったまま臨み、うれし涙を流した。

実力で切り開いたミラノへの道。「ちっちゃい頃からテレビで見てきた、目標、夢だった舞台。自分を信じて練習を積み重ねたい。全身全霊でやっちゃおうよ精神で頑張ります！」。４歳から始まったスケート人生を表現する。

◇三浦佳生（みうら・かお）２００５年６月８日、東京都出身。４歳から競技を始めた。２１年全日本ジュニア選手権で初優勝。シニア本格デビューとなった２２〜２３年シーズンは、ＧＰシリーズで２戦連続２位に入った。四大陸選手権ではネーサン・チェン（米国）の最年少優勝記録を１カ月更新する１７歳８カ月で頂点に立ち、世界ジュニア選手権も制覇。２４年世界選手権は８位に入った。目黒日大高から明大に進学。１６８センチ。