矢田亜希子、ミニ丈ワンピから“生足美脚”がスラリ「イイ脚たまらん」「美脚すぎる」「ブラボーーー」
俳優の矢田亜希子（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のワンピースからスラリと伸びた“生足美脚”を披露した。
【写真】「たまらん」スラリと伸びた“生足美脚”を披露した矢田亜希子
矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございました!!」と感謝をつづり、衣装姿のオフショットを投稿。ミニ丈のシャツワンピースに身を包み、スラリと伸びた美脚が目を引くショットとなっている。
さらに「今週も日和さん #1秒モノマネ選手権 ネタを考えてくれました 楽しかったーーー！ #着ぐるみバドミントン #モグドン」と番組の舞台裏での着ぐるみ姿などの写真も披露した。
コメント欄には「美脚すぎる」「イイ脚たまらん」「ブラボーーー」「美しい」「すごくステキ」などの声が多数寄せられている。
