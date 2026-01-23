桃井かおり、“夫婦共同”で作った朝食を披露「ナイスな朝食」「ステキですね」「仲いいなぁ」
俳優の桃井かおりが21日、自身のインスタグラムを更新。夫婦で作った朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「ナイスな朝食」「ステキですね」桃井かおりが披露した“夫婦共作”の目玉焼きとサラダ
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。この日の投稿では、目玉焼きとソーセージ、ほうれん草を使ったサラダが並ぶ朝食の写真を公開。「旦那作品見事な目玉焼き 仕上にお水ドバドバ入れて、一風呂浴びた目玉焼きはまた格別 ワラシは横でお雑魚入りほうれん草で寄り添うサラダな朝〜」と、調理の様子やこだわりをつづった。
丁寧に焼き上げられた目玉焼きと彩り豊かなサラダが印象的で、夫婦の共同作業による温かな朝のひとときが伝わる投稿となっている。
コメント欄には「お見事！」「ちょうど良い目玉焼きの黄身 旦那様、上手ですね」「もう完璧ッス こんな幸せ溢れる朝食…」「ステキですね」「仲いいなぁ〜」「ナイスな朝食 目玉焼き最高っす」「こんな幸せ溢れる朝食…ご馳走様ッス」「とてもおいしそうな朝ごはんで、お腹空きます。笑」などの声が寄せられている。
