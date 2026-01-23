人気ギャル芸人、そっくりすぎる実妹が本名ポロリ…共演者からは「本名もギャルだね」

人気ギャル芸人のエルフ荒川が、思わぬ形で本名を明かされてしまう場面があった。

【写真】実は三姉妹のエルフ荒川、しかも全員「形の違ったギャル」

1月22日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストにお笑いコンビ・エルフの荒川とその実妹であるみなみさんが登場した。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。今回は荒川姉妹が、番組MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）とともにトークを繰り広げた。

エルフ荒川とともに登場した妹のみなみさんは、実は以前番組の街頭インタビューにも出演したことがある。当時の様子を語る荒川は、「（妹から）稲田さんの番組にインタビューしてもらったかもって連絡来て、『でも私のエピソード弱かったから無理やと思う』」と報告されていたそうだ。

そんなみなみさんは、昨年までは人気雑誌でモデルをしていたが、現在は卒業して主婦に。しかも3児の母だという。

荒川も3人の子どもたちにたまに会いに行くと明かすと、みなみさんは「真ん中の女の子がギャルになりたいので『葉月かわいい』って…」とポロリ。

聞き覚えのない名前にぺえが「葉月…」と反応すると、荒川は「下の名前“葉月”っていうんです」と本名を告白。これにはぺえも「本名もギャルだね」と感心した。

さらに恋愛の話は3姉妹で電話を繋ぐことがあると語るみなみさん。「3姉妹みんなギャルなの？」とぺえが質問すると、荒川は「そうですね、形の違ったギャルというか」と回答してスタジオの笑いを誘っていた。