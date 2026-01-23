一生モノの武器になる！ 記述の解像度を高める秘策

採点者を迷わせない

「高得点記述」の必須条件

正しい日本語で解答するには、次の2つのポイントがあります。

❶主語と述語を明示する

❷修飾関係を明らかにする

言葉の「省略」という罠を突破せよ

まず「❶主語と述語を明示する」についてですが、日本語は主語がなくても、前後関係で意味が伝わる言語です。

しかし、日常生活はそれでよくても、国語の解答ではきちんと主語を明示するようにしなければ正解に結びつきません。

採点者は「エスパー」ではない

――客観性の壁を越える

記述問題の採点者は、あなたの「言わんとすること」を察してくれる友人ではありません。日本語特有の「あうんの呼吸」に頼り、主語を省略した解答を書いてしまうと、採点者は「誰がそれを行ったのか」を本文から探し直さなければならなくなります。

この「読み手に探させる手間」が生じた時点で、その解答は論理的な不備があるとみなされ、容赦なく減点されてしまうのです。

「主語」というアンカーを打ち込み

論理の迷子を防ぐ

主語を明示することは、解答の中に「思考のアンカー（錨）」を下ろす作業です。主語が明確であれば、後に続く述語との関係がピタリと決まり、文章の骨組みが揺らぎません。

■「いつ・誰が・何を」を徹底する

■文脈から明らかな場合でも、あえて「筆者は」「主人公は」と書き添える

この一工夫だけで、あなたの解答の安定感は劇的に向上し、読み手にストレスを与えない「満点に近い答案」へと近づきます。

長い記述ほど

「修飾関係」の整理が合否を分ける

次に重要な「❷修飾関係を明らかにする」についても触れておきましょう。記述問題では、複数の要素を盛り込もうとして一文が長くなりがちです。

その際、「どの言葉がどの言葉を説明しているのか」が曖昧になると、一気に意味が通じなくなります。

【鉄則】かかる言葉（修飾語）と、受ける言葉（被修飾語）はできるだけ近づける

このルールを守るだけで、複雑な因果関係もスッキリと整理され、採点者にあなたの深い読解力がダイレクトに伝わるようになります。

「伝わる技術」は

記述の不安を自信に変える武器

こうした細部を整える作業は、最初は手間に感じるかもしれません。しかし、主語と述語をセットにし、修飾関係を整理して書くクセがつけば、どんなに難解な記述問題でも「どう書けばいいか」という迷いが消えていきます。

正しく書ける自信は、試験本番での落ち着きを生み、さらなる高得点を引き寄せる好循環を生み出します。

「正確な日本語」が拓く

受験の先の未来

論理的な日本語を操る力は、試験に合格するためだけの道具ではありません。自分の考えを誤解なく相手に届ける力は、将来どのような分野に進んでも必要とされる、一生モノの最強のスキルです。

一文字一文字に責任を持ち、主語を据え、言葉をつなぐ。その丁寧な積み重ねの先に、確実な合格が待っています。

