　スタンド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗（25歳）と、オリンピック金メダリストの“共演”が反響を呼んでいる。

　ファッション雑誌『Harper's BAZZAR』の公式SNSが投稿したのは、フランスでプレースする日本代表アタッカーと、東京五輪とパリ五輪で金メダルを獲得したスケートボードの堀米雄斗（27歳）が初対面する１本の動画だ。

　２人は１月20日にパリで開催された世界的高級ブランド、ルイ・ヴィトンのファッションショーにゲストとして来場していた。
 
　挨拶を交わす両者の絡みに、コメント欄に次のような声が寄せられた。

「敬斗と堀米くんもかっこいい」
「素敵〜さわやか〜」
「最高に凄い２ショット」
「素敵です！こんなにヴィトンが似合うスポーツ選手はいませんよね」
「うわ〜国宝になるようなふたりのイケメン」
「なんだこの神ショット」
「兄弟に見えます」
「推しが２人揃ってる」
「お二人ともVUITONNが似合っててかっこいい」

　競技中とは違うオシャレで微笑ましい姿が、ファンを喜ばせたようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ルイ・ヴィトンを身につけた中村敬斗と堀米雄斗の共演

 