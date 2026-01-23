「うわ〜国宝になるようなふたりのイケメン」日本代表MFと五輪金メダリスト、高級ブランドのファッションショーで“対面”にSNS反響！「なんだこの神ショット」「兄弟に見えます」
スタンド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗（25歳）と、オリンピック金メダリストの“共演”が反響を呼んでいる。
ファッション雑誌『Harper's BAZZAR』の公式SNSが投稿したのは、フランスでプレースする日本代表アタッカーと、東京五輪とパリ五輪で金メダルを獲得したスケートボードの堀米雄斗（27歳）が初対面する１本の動画だ。
２人は１月20日にパリで開催された世界的高級ブランド、ルイ・ヴィトンのファッションショーにゲストとして来場していた。
挨拶を交わす両者の絡みに、コメント欄に次のような声が寄せられた。
「敬斗と堀米くんもかっこいい」
「素敵〜さわやか〜」
「最高に凄い２ショット」
「素敵です！こんなにヴィトンが似合うスポーツ選手はいませんよね」
「うわ〜国宝になるようなふたりのイケメン」
「なんだこの神ショット」
「兄弟に見えます」
「推しが２人揃ってる」
「お二人ともVUITONNが似合っててかっこいい」
競技中とは違うオシャレで微笑ましい姿が、ファンを喜ばせたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ルイ・ヴィトンを身につけた中村敬斗と堀米雄斗の共演
ファッション雑誌『Harper's BAZZAR』の公式SNSが投稿したのは、フランスでプレースする日本代表アタッカーと、東京五輪とパリ五輪で金メダルを獲得したスケートボードの堀米雄斗（27歳）が初対面する１本の動画だ。
２人は１月20日にパリで開催された世界的高級ブランド、ルイ・ヴィトンのファッションショーにゲストとして来場していた。
挨拶を交わす両者の絡みに、コメント欄に次のような声が寄せられた。
「素敵〜さわやか〜」
「最高に凄い２ショット」
「素敵です！こんなにヴィトンが似合うスポーツ選手はいませんよね」
「うわ〜国宝になるようなふたりのイケメン」
「なんだこの神ショット」
「兄弟に見えます」
「推しが２人揃ってる」
「お二人ともVUITONNが似合っててかっこいい」
競技中とは違うオシャレで微笑ましい姿が、ファンを喜ばせたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ルイ・ヴィトンを身につけた中村敬斗と堀米雄斗の共演