King & Prince 18枚目シングル「Waltz for Lily」リリース決定！永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』主題歌

King & Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」が3月25日に発売されることが決定。本作の美しくも儚い世界観とリンクした新しいアーティスト写真も公開された。

■King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング

「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される、永瀬廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌。映画は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、運命に導かれたふたりの究極のラブストーリーを描く。永瀬演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”のあやかし・玲夜と吉川演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・柚子の「運命の恋」がキーワードになっている。

主題歌となる「Waltz for Lily」は、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。

映画のふたりの出会いを想起させるような歌詞が映画の世界観をさらに彩り、劇場公開への期待をさらに高めている。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

■関連リンク

『鬼の花嫁』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/

「Waltz for Lily」特設サイト

https://kingandprince7th.jp

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

■【画像】映画『鬼の花嫁』のポスタービジュアル