『それスノ』に東方神起が審査員として緊急参戦！Snow Manメンバーはサプライズゲストに驚く

1月23日19時からの『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPは、「第3回完コピダンスグランプリ」と「10人連続完コピチャレンジ」を放送。初登場の東方神起が審査員として緊急参戦。さらに、ラストに衝撃のサプライズゲストも登場する。

■Snow Manメンバーを驚かせたサプライズゲストとは？

「完コピダンスグランプリ」では、2025年3月から12月まで「完コピダンス」企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサー＆振付師が選ぶ「第3回完コピダンスチャンピオン」が決定する。

今回の審査員には、東方神起が緊急参戦。韓国出身のスーパースターのガチ審査に注目だ。ダンスの猛者がそろい踏みのなか、第3回チャンピオンに輝くのは果たして…？

スタジオゲストには「第1回完コピダンスグランプリ」もスタジオで見届けた木村佳乃、これまで「完コピダンス」企画に2回出演した佐藤晴美、「完コピダンス」審査員でおなじみのTAKAHIROが登場する。

さらに、TAKAHIROの持ち込み企画「10人連続完コピチャレンジ」には、Snow Manと佐藤晴美が挑戦。過去の「完コピダンス」企画で失敗し“ダメコピ”となってしまったダンスをもう一度3分で覚えて、ひとりもミスなく「10人連続で完コピできるか」にチャレンジする。間違えたら即終了というプレッシャーのなか、10人の気持ちをひとつにしてチャレンジを成功させられるのか!?

番組ラストには、スタジオ収録が終了したと思いきや、ある人物がサプライズゲストとして登場。Snow Manメンバーを驚かせた衝撃の人物とは…？ そして、いったい何をしにやってきたのか!?

『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、1月23日19時から放送。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

01/23（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man

スタジオゲスト：木村佳乃 佐藤晴美 TAKAHIRO

