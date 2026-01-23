自分で楽しむ“体験型バレンタイン”が注目を集めています。



まるでチョコレートのような“フェイスパック”を手作りするイベントが開催されます。



新しいバレンタインの魅力を記者も体験してきました。



（吉岡記者）「入浴剤や化粧品でおなじみのブランドでも、バレンタイン商戦がはじまっています。気になる文字を見つけました。チョコパ！その横には“特別なチョコレートパーティー”これは気になります」





期間限定で開催されるのが“フェイスパック”の手作り体験です。最大の特徴は、まるでチョコレートづくりのような材料。（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「アーモンドバターっていう」（吉岡記者）「このまま食べられるもの？」（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「このまま食べられます」（吉岡記者）「すごい甘い匂いがしますね」

気分はまるでお菓子づくり。



栄養豊富なバターやカカオなどの成分が、肌の調子を整えるといいます。



（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「本物のケーキを作っているかのような」



（吉岡記者）「チョコケーキが完成しそう」



まぜるだけで完成。



“フェイスパック”は一部持ち帰ることができるほか、店内で効果を試すこともできます。



（吉岡記者）「すごいヒンヤリしている。気持ちいい。いい香りがします。チョコレートの香りがします」



（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「普段こんなに塗る人あんまりいない」



（吉岡記者）「似合ってますか？すごい気持ちいいです、最高です」

塗った後は１５分ほどおきます。



店内にはフォトスポットがあり、待つ時間も楽しむことができます。



（吉岡記者）「なんかしっとりした感じがしますね。気分もリフレッシュしました」



（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「贈るだけのバレンタインではなく、自分自身が主役となって楽しめる体験になっております」



贈るだけではなく、自分で体験して楽しむバレンタイン。



イベントは１月２４日から札幌などの各店舗で開催されます。