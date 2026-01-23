体験型バレンタインに注目 まるでチョコレート！フェイスパックの手作り体験 気分もリフレッシュ
自分で楽しむ“体験型バレンタイン”が注目を集めています。
まるでチョコレートのような“フェイスパック”を手作りするイベントが開催されます。
新しいバレンタインの魅力を記者も体験してきました。
（吉岡記者）「入浴剤や化粧品でおなじみのブランドでも、バレンタイン商戦がはじまっています。気になる文字を見つけました。チョコパ！その横には“特別なチョコレートパーティー”これは気になります」
最大の特徴は、まるでチョコレートづくりのような材料。
（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「アーモンドバターっていう」
（吉岡記者）「このまま食べられるもの？」
（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「このまま食べられます」
（吉岡記者）「すごい甘い匂いがしますね」
気分はまるでお菓子づくり。
栄養豊富なバターやカカオなどの成分が、肌の調子を整えるといいます。
（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「本物のケーキを作っているかのような」
（吉岡記者）「チョコケーキが完成しそう」
まぜるだけで完成。
“フェイスパック”は一部持ち帰ることができるほか、店内で効果を試すこともできます。
（吉岡記者）「すごいヒンヤリしている。気持ちいい。いい香りがします。チョコレートの香りがします」
（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「普段こんなに塗る人あんまりいない」
（吉岡記者）「似合ってますか？すごい気持ちいいです、最高です」
塗った後は１５分ほどおきます。
店内にはフォトスポットがあり、待つ時間も楽しむことができます。
（吉岡記者）「なんかしっとりした感じがしますね。気分もリフレッシュしました」
（ＬＵＳＨモクユ札幌店 木村美有紀さん）「贈るだけのバレンタインではなく、自分自身が主役となって楽しめる体験になっております」
贈るだけではなく、自分で体験して楽しむバレンタイン。
イベントは１月２４日から札幌などの各店舗で開催されます。