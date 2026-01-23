昨季限りで現役を引退した澤村拓一氏が自身のSNSを更新。巨人・坂本勇人選手との2ショットとともに思いをつづりました。

2006年高校生ドラフト1巡目で巨人に入団した坂本選手。その後、2010年ドラフト1位で澤村氏が巨人入りとなりました。その後、澤村氏が2020年にトレードでロッテへ移籍するまで、チームメートとしてプレー。澤村氏は昨年10月にロッテを退団し、現役引退も発表しました。

沖縄・那覇で自主トレを行う坂本選手のもとを訪れたという澤村氏。投手として坂本選手の打撃練習も手伝ったようで、坂本選手のSNSでもその様子が公開されていました。

澤村氏も自身のSNSに、坂本選手と笑顔で握手をした2ショット写真を掲載。あわせて「忙しいではなく時間は作るもの。時間は有限でありながら平等。限られた時間なら大切な人のために使う。彼には会って有難うと伝えるべきだと思って会いに行きました」と訪問の経緯を語りました。続けて澤村氏は「彼は特別。尊敬でしかない。勇人の勇姿を、一本でも多く積み重ねるヒットを、友達として、一ファンとして、これから生き甲斐にします。これからも宜しく」とエールをつづっています。