¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»22¡ÛÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¡Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÛÊÑ
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë7·î24Æü¤ËÀ¤³¦Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ì¤Ï¡¢6·î9Æü¤Ë¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤âÇ®¤¤¡£Æ°¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¸ºÎÌ¥«¥Ã¥Ñ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ëÀè¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥Ã¥È¤Ï¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£À¤³¦Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆËèÈÕ¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö½é¡¢¤³¤ÎÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿6·î27Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦ÀÖÌÚ¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÏÀÖ¾ë¡ËÉð¹¬¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢É¡·ì¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Æ¤ÐKO¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤ª¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤È¡£Äë·ý¥¸¥à¤Î¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤ò»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢Èè¤ì¤â¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤Æ¾å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¾Ê¬¤ÊÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¤Ê¡£
¡¡¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ã²Ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡¢¶ËÅÙ¤ÎÈèÏ«¤À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ª¥ì¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢Îý½¬¤¹¤ë°Ê³°¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤Æ¡¢»î¹çÅöÆü¤â¹ñµ»´Û¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢´ã²Ê¤Ë¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂÌ¾¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¾É¸õ·²¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£À¤³¦Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸ºÎÌ¤âÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í¡¢2ÈÖÌÜ¤Î»Ð¤ÎÈÏ»Ò¤ÎÌ´¤ËÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¹ä»Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¡¢Ï¢Íí¤¬¤¤¿¡£²Æì¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡¢¾åÈÄ¶¶¤ËÇã¤Ã¤¿¥ª¥ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÙËâ¤Ê¤éµ¢¤ë¾ò·ï¤Ç¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¤ª¤ä¤¸¤¬»Å»ö¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¥ì¥é¤ò1Æü30¾û°û¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°û¤à¤¿¤á¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î1¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿»Ð¤Ï»î¹ç¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõ¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç2½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬¡ÖÊý³Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡£¾åÈÄ¶¶¤«¤é¡¢Êý³Ñ¤¬¤¤¤¤¾ÂÂÞ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½Å¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃßÀÑ¤Ç¡¢¶ËÅÙ¤ÎÈèÏ«¤¬½Ð¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç1½µ´ÖÁ°¤«¤éÄ´»Ò¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿7·î20Æü¡¢·¬ÅÄÍ¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£