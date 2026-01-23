米を育む美しい幾何学模様！失われゆく今こそ訪ねたい絶景の「棚田」【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

平野部だけでなく傾斜地でも育てられるお米。

山肌に沿って田が幾重にも重なる棚田は、上から見ると幾何学的ともいえる模様を眺めるのが好きだ。

それに加え、田植えから収穫まで、季節ごとに異なる表情を見せてくれることにも惹かれる。

一方で、近年は人口減少や担い手不足により、棚田風景が失われつつある。

今回は、今なお人の手によって守られ、訪れて楽しい魅力ある棚田を紹介したい。

北陸地方

■新潟県 星峠の棚田

米どころ新潟県にある絶景の棚田。雪解けの時期もおすすめ。運が良いと雲海が見られるという。

関東甲信地方

■長野県 姨捨（おばすて）の棚田

「日本三大車窓」の一つとして名高い姨捨駅付近の棚田。眼下の街々を見ながらの散策が楽しい。

■千葉県 大山千枚田

日の出前の空が綺麗な色をした時間帯に撮影。東京から一番近い棚田と言われ、300枚以上の田が広がる。

東海地方

■静岡県 荒原（あれはら）の棚田

緩やかな勾配の坂に、田が段々になって並んでいる。日本の原風景ともいえる雰囲気が堪能できる。

■愛知県 四谷の千枚田

棚田が千枚以上（最盛期）もあることから「千枚田」の名を冠している。あまりの大きさに驚いてしまう。

四国地方

■高知県 吉延の棚田

約600年も前から稲作が行われていると伝えられる。山を切り拓いてできたことが分かりやすい形をしている。

九州地方

■佐賀県 浜野浦の棚田

「日本の棚田百選」に選ばれている、玄海町にある棚田。GW頃に水が張られる。水鏡がとても綺麗だ。

■長崎県 土谷（どや）棚田

奥に海が広がる。西を向いているため、夕陽との相性が抜群。

光害が比較的少なく、夜は満天の星も楽しめる。

■宮崎県 仙人の棚田

「対向車が来たらどうしよう」とひやひやする道を進んだ先にある、椎葉村「大いちょう展望台」からの眺めが絶景。

（了）