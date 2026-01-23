次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のパンチホール「ダイナミックアイランド」について、新たな情報が報じられています。

↑ダイナミックアイランドは中央のままが濃厚（画像提供／Amanz／Unsplash）。

最近、iPhone 18 Pro／Pro Maxには「左側に目に見えるパンチホール型のフロントカメラが搭載される」との情報が伝えられていました。しかし、リークアカウントのInstant Digitalによれば、これは誤訳されて広まった情報で、実際には「ダイナミックアイランドは小型化するものの、左上には移動しない」と言うのです。

↑iPhone 18 ProシリーズのFace IDモジュール（画像提供／Instant Digital／Weibo）。

上の画像は、Instant Digitalが共有したiPhone 18 Pro／Pro Maxの「Face IDモジュール」です。左側にあるのはフロントカメラではなく「赤外線投光イルミネーター」で、中央にドットプロジェクターと赤外線カメラが配置されています。このことからも、ダイナミックアイランドは引き続き画面中央に配置されることがわかります。

これらの情報をまとめると、iPhone 18 Pro／Pro Maxでは一部のFace IDモジュールが画面下に埋め込まれるものの、残りのFace IDの部品やフロントカメラは小さなダイナミックアイランドとして画面中央に搭載されるようです。

現行モデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」からの大きな変更とはなりませんが、ディスプレイのデザインは多少スッキリとしそうです。

Source: Instant Digital / Weibo via MacRumors

