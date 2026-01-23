「それスノ」サプライズゲスト登場 Snow Manメンバーも衝撃
【モデルプレス＝2026/01/23】1月23日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜8時55分）は、「第3回完コピダンスグランプリ」「10人連続完コピチャレンジ」を放送。番組ラストには、サプライズゲストが登場する。
「完コピダンスグランプリ」では、昨年3月から12月まで「完コピダンス」企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサー＆振付師が選ぶ「第3回完コピダンスチャンピオン」が決定する。今回の審査員には、東方神起が緊急参戦。ダンスの猛者がそろい踏みの中、第3回チャンピオンに輝くのは果たして…？
スタジオゲストには「第1回完コピダンスグランプリ」もスタジオで見届けた木村佳乃、これまで「完コピダンス」企画に2回出演した佐藤晴美、「完コピダンス」審査員でおなじみのTAKAHIROが登場する。
さらに、TAKAHIROの持ち込み企画「10人連続完コピチャレンジ」には、Snow Manと佐藤が挑戦。過去の「完コピダンス」企画で失敗し“ダメコピ”となってしまったダンスをもう一度3分で覚えて、1人もミスることなく「10人連続で完コピできるか」にチャレンジする。間違えたら即終了というプレッシャーの中、10人の気持ちを一つにしてチャレンジを成功させられるのか。
番組ラストには、スタジオ収録が終了したと思いきや、ある人物がサプライズゲストとして登場。Snow Manメンバーを驚かせた衝撃の人物とは。そして、一体何をしにやってきたのか。（modelpress編集部）
◆世界的ダンサー＆振付師が選ぶ「第3回完コピダンスチャンピオン」決定
◆衝撃のサプライズゲスト登場
