「俺は大丈夫」保健指導を無視し続けた男性。管理栄養士が忘れられない、最悪の面談の『5年後の結末』

筆者の話です。管理栄養士として特定保健指導を行っています。ある日、一言も話さず拒絶的な態度を取る男性と面談しました。その後、偶然その男性の近況を耳にした私は、言葉を失いました。もっと早く気づいていれば……。

保健指導、最後の一人

私は管理栄養士として、特定保健指導の仕事をしています。

今から10年前のこと、ある企業から従業員への集団指導の依頼を受けました。

担当は10名で、一人30分以内で面談を行い、次の対象者までの休憩はわずか5分というタイトなスケジュールでした。

午前中に5人、午後に入ってさらに4人の面談を終えました。

どの対象者の方も協力的で、自分の健康について真剣に話し、アドバイスを聞いてくれました。

「こんな風に話を聞いてもらえて良かった」と感謝してくれる方もいました。

そして、残るは最後の一人。

「よし、あと一人。がんばろう！」

私は気合を入れ直し、対象者Xさんが来るのを待ちました。

無言の面談

しかし、面談予定時刻を10分過ぎてもXさんは現れません。

会社側の担当者に連絡を取ると、ようやくXさんが現れました。

Xさんはどこか居心地が悪そうで、終始視線を落としたまま椅子に座りました。

「こんにちは。今日はよろしくお願いします」

私が笑顔で挨拶をしても、Xさんは一言も発しませんでした。

目も合わせず、無表情のまま椅子に座ります。

「では、まず現在の生活習慣についてお伺いしますね。普段、朝食は食べていますか？」

無言でうなずきます。

「お酒は飲まれますか？」

「週に何回くらいですか？ 三回以上？」

うなずきます。

どんな質問をしても、返ってくるのは「うなずく」か「首を振る」だけ。

一言も言葉を発してくれません。

私は20年のキャリアの中で、ここまで聞き取り調査に苦戦したことは初めてでした。

「運動習慣についてもお聞きしたいのですが」

必死に質問を続けましたが、Xさんの態度は変わりませんでした。

まるで、私の存在そのものを拒絶しているかのようでした。

何とか30分の面談時間を使い切り、最低限の情報だけを聞き出しました。

「では、これで終了です。お疲れ様でした」

私が締めくくると、Xさんは挨拶もせずに席を立ち、さっさと部屋を出て行きました。

拒絶の理由

面談終了後、会社の担当者が申し訳なさそうに話しかけてきました。

「すみませんでした。Xさん、病気とかで話せないわけじゃないんです。この保健指導を受けたくなかったみたいで」

「そうだったんですか」と私は答えました。

担当者は続けました。

「実は彼、去年の健康診断でも引っかかっていたんです。でも『俺は大丈夫』って言って、何も改善しようとしなくて。今回も上司に無理やり参加させられたような形でした」

ああ、そういうことか。私はようやく理解しました。