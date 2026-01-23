懐かしすぎーーーッッ！！【ガチャ】持ってたら話題が弾みそう♡「平成レトロキャラ」

平成女児のあの頃を思い出す、キャラ系の【ガチャ】を要チェック！ テレビで見た懐かしい「平成レトロキャラ」がラインナップしていて、持っていたら同年代の人との会話が弾むかも。今回は目印にぴったりなマスコットをご紹介。大人が欲しくなる、思い出に浸れそうなガチャをぜひ回してみて。

色々な衣装でラインナップ！「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」

NHKの番組に登場するパペット人形「ニャンちゅう」がマスコットになって登場。満面の笑みがとってもキュートです。パペット感はそのままに、カウボーイやコックさんなどの色々な衣装をまとった全5種類がラインナップ。珍しい姿にコンプ欲も刺激されそうです。青 × 黄色の目立ちやすいカラーも相まって、きっと分かりやすい目印にもなってくれるはず。

ふわふわ感がたまらない「ニャッキ！ ぬいぐるみマスコット」

ふわふわ感が可愛らしいこちらは、NHKで長年放送されているクレイアニメ「ニャッキ！」のガチャ。ふっくらとした立体感があり、シンプルなバッグのワンポイントとしても映えそうです。全5種類のラインナップで、表情や姿も種類によってさまざま。目印のみならず、お部屋の空きスペースに飾るのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino