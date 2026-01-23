【神戸スキップ坂】神戸を見晴らす坂 中央区「国見坂」 KRD8菅原未結＆桜井みると散策
坂の多い街・神戸。
異国情緒あふれる街並みの中にも、歩くほどに表情を変える坂道が数多く残されています。
そんな神戸の坂を、アイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。
今回は神戸市中央区にある「国見坂」をピックアップ。
兵庫・姫路発のご当地アイドルグループ「KRD8」から、菅原未結さん、桜井みるさんの2人と一緒に散策します。
場所は北野異人館街の北東エリア。
坂を抜けると新神戸駅まで向かうことができます。
周囲には人の往来もあり、車の音や話し声が行き交う中で、街の日常に溶け込むように伸びる坂です。
国見坂は、くねりながら上へと続く独特のラインが印象的。
歩き始めると、足元には石畳が敷かれ、一歩ごとに異なる感触が伝わってきます。
視線を落とすと、石の隙間からツタや草が伸び、街中にありながらも自然の気配を感じさせます。
「この石畳、すごく好きです」と話すのは菅原さん。「ツタも伸びていて、北野らしい雰囲気がありますよね。歩いていて楽しいです！」
坂を登るにつれて、視界の先には新神戸オリエンタルシティの高層ビル群が見えてきます。
さらに進むと、振り返った先には神戸の街並みと、その向こうに広がる海。登るごとに、景色のレイヤーが一枚ずつ重なっていきます。
坂上からは、結婚式場としても使われている北野異人館 旧クルぺ邸の姿も望めます。
「異人館が見えるだけで、ぐっと神戸らしさを感じますね」と桜井さん。街の歴史と現在が同じ視界に収まるのも、この坂ならではの魅力です。
桜井さんは神戸生まれ、神戸育ち。坂道は身近な存在でした。
「家の裏に裏山があって、小さい頃は自転車で走り回っていました。調子に乗って手放し運転をしていたら、そのまま自転車ごと転んだこともあります」
そんなエピソードからも、坂が日常の風景だったことが伝わってきます。
一方、菅原さんにも坂にまつわる思い出があります。
「祖父母の家が山の上にあって。みかん畑からみかんを転がして遊んだことが、今でも印象に残っています」
坂道は、ただ登るための場所ではなく、それぞれの記憶と結びついた風景でもあります。
ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。
坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、国見坂の傾斜は8度。
春になると、国見坂は坂道沿いに桜が咲き、いつもの風景がやわらかな彩りに包まれる国見坂。お散歩でゆったり歩くのもおすすめです。
石畳と桜、そして見上げる北野の街並みが重なり合う景色は、この季節ならではの絶景です。
北野異人館街を訪れた際は、観光の途中に少し足を伸ばして、ゆっくり歩いてみたくなる一本。
季節ごとに表情を変える国見坂は、神戸の街歩きにそっと寄り添ってくれる存在です。
◆国見坂
兵庫県神戸市中央区北野町1丁目5−1
出演：菅原未結、桜井みる（KRD8）
撮影：前川元（STUDIO221B）
文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）