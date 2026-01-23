25日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、彼女なし歴=年齢のみかん農家の長男が、48歳で出会った妻に初めての告白とプロポーズ、そしてキスに挑み、結婚に至った新婚さんが登場する。



【写真】48年間恋を知らなかった夫に“ロックオン”された妻、むっちゃ優しそう♡

夫は愛媛県宇和島市で、120年続くみかん農家の5代目。サッカーコートおよそ3つ分、3ヘクタールの果樹園には、3500本ものみかんの木があり、季節によって15種類の柑橘を栽培しているという。



控えめそうな夫は、女性と目を合わせられないほど奥手。仕事でも私生活でも山で過ごすことが多く、出会いの機会もなかった。そんな夫の人生を変えた妻は、もともと中学校の英語教諭だったが、結婚を機に退職。今は果樹園の作業を手伝っている。



現在52歳の夫は、48歳まで恋愛経験ゼロ！しかしある日、軽トラで園地に向かった際、道の真ん中で仲良く寄り添う2羽のハトを目撃したことで、結婚願望が爆発。あまりにハトが羨ましくなった夫は、すぐさま結婚相談所に登録した。



はじける笑顔の妻のプロフィール写真とは対照的に、夫の写真はまるで国会議員のような雰囲気。当時首相だった岸田文雄氏に似ているという第一印象だったが、海外旅行という共通の趣味があり、意外にもバックパッカーだというワイルドな一面にも惹かれ、お見合いを承諾した。



コロナ禍で顔見せはZoom。血が出そうな勢いで机に頭を打ち付けながら「ありがとうございます」を連呼する夫が、総理の謝罪会見のように見えて、妻は思わず笑ってしまう。しかもおしゃべりな妻を圧倒するほど一方的に話され、「私を黙らせた初めての男」として興味を抱く。



その後、夫が毎週2時間半かけ妻の地元・高知に会いに行く生活が3カ月。しかし交際前のお友達期間は何人とお見合いしてもOKなのが結婚相談所のルールであるため、妻は他の人ともお見合いを続けていた。一方の夫は妻だけをロックオン。不安だったがなるべく前向きに付き合ったという。



そして4回目のデートの帰り道、妻にとって衝撃的だったという、夫の人生初告白。自宅近く、車を降りようとする妻は突然手を握られ、「真剣だという証拠にLINEを見てください！」と告げられる。戸惑いながらLINEを開いた妻は震撼！恐怖で車から飛び出すも、その真面目さを受け留め、後日、2人は真剣交際へと進展する。



それから3カ月後。いよいよプロポーズをと、太平洋が一望できる高知の素敵なホテルへ。熟考したプロポーズの言葉もスタジオで公開されたが、「こんなにスマートな文章だったのか！」と妻は後から見てびっくり。練習を重ねたにもかかわらず、いざ本番で夫の頭は真っ白になりなぜか脳内で「カツオのたたき」が泳ぎだし…。何度も「カツオのたたき」というフレーズが繰り返されること10分。妻は音読している生徒を応援する気持ちになったというが、その一生懸命さは伝わったので見事快諾！



こうしてプロポーズを終えたものの、夫には48歳にして人生初めてのキスに挑むという難関ミッションが！なるべく人目につかないところで…と吟味した挙げ句に選ばれた「ファーストキスに使った車」と「ファーストキスに使った駐車場」の写真を見せられ、MC藤井隆は爆笑悶絶の椅子コケ連発！まるで儀式のようなぎこちないキスだったというが、出会うべくして出会った二人の恋物語のほのぼの回となった。



（よろず～ニュース編集部）