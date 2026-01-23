¥·¥Æ¥£°ÜÀÒÄ¾Á°¤ÇÉ¨¤òÉé½ý¡Ö²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡×¡¡ÌµÇ°¤Î1Ç¯Î¥Ã¦¢ªÉüµ¢Â¨¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¡ÖÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ¶¿åÍüº»¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁª¼ê¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¤Î1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½éÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬2025Ç¯12·î¤Î°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Ë¡ÖÀ¶¿åÍü¼Ó¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° presented by Klook¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦Klook¼Ò¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤ä¿·Å·ÃÏ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áçÕÌÚ¾Ä¡¿Á´4²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Î½ÂÃ«¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¶¿å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê2024Ç¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤Ã¤¿Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½éÀï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¤ÇÈá·à¤Ïµ¯¤¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬²á¤®¡¢Áê¼ê¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ±¦É¨¤òÊú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀ¶¿å¤¬¸òÂå¤·¤¿±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤µ¤ì¤ÆÆ±29Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£1-2¤ÇÂç»ö¤Ê½éÀï¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤Î²ø²æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡£ÀµÄ¾¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Î±ÇÁü¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¶¿å¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÄ¾Á°¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¸å¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£FA¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡Ë²¦¼Ô¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê´üÂÔ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¤è¤ê2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙ¤Ë¡£¥·¥Æ¥£¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Î²ø²æ¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡×¼þ°Ï¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¡Ä¿·Å·ÃÏ¤Ø°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¡Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤Î²ø²æ¤ò¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éé½ý¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2025Ç¯9·î4Æü¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ê½êÂ°Àè¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¡¢À¶¿å¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ì¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·èÃÇ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ÜÀÒÄ¾¸å¤Î9·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤ÎWSL³«ËëÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦409Æü¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿´¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ90Ê¬´Ö¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È90Ê¬´ÖÀï¤¨¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î9·îÃæ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA½÷»Ò¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Ï¡Ö¸µ¡¹´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Éüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«Ëë¤«¤é6Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢À¶¿å¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤ÎÉüµ¢¤â³ð¤¨¤¿¡£
¡ÖÍß¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸µ¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Îºî¶È¤òÃÏÆ»¤Ë½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²þÁ±¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´¤Æ¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡É¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊçÕÌÚ¾Ä / Wataru Funaki¡Ë