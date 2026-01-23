『DREAM STAGE』第2話 NAZE、活動拠点を日本へ “吾妻”中村倫也が新たな策略を巡らせる
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が23日の今夜放送される。
【写真】NAZEは活動拠点を日本へ移すことに
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第2話あらすじ
国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」。しかしライバル「TORINNER」が所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻の家で共同生活をスタートする。しかし吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人NAZEが出られるライブイベントを探すよう指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが連戦連敗。水星はポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く。
そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせていた…。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】NAZEは活動拠点を日本へ移すことに
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」。しかしライバル「TORINNER」が所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻の家で共同生活をスタートする。しかし吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人NAZEが出られるライブイベントを探すよう指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが連戦連敗。水星はポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く。
そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせていた…。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。