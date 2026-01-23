『探偵さん、リュック開いてますよ』第3話 不気味で不可解な連続殺人事件が発生する
松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第3話が今夜放送。不気味で不可解な連続殺人事件が発生する。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第3話より
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
■第3話あらすじ
西ヶ谷温泉の人たちが次々と、繭のような謎の物体に包まれた遺体が発見されるという、不気味で不可解な連続殺人事件が発生。事件現場には図形や文字が描かれた暗号らしきものが残されていたが、警察や専門家でも解読できず、捜査は難航。
そこで、洋輔を頼り、ベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）が暗号の解読を依頼してくる。しかし、洋輔が三日三晩寝ずに挑んでも全く分からず、お手上げ状態。諦めかけたところ、かつて昭和の終わりに一世風靡したクイズ王（森下能幸）なら読み解くことができるのではと、洋輔は清水としのり（大倉孝二）、室町圭（水澤紳吾）と共にクイズ王の自宅へと向かう。
同じ頃、事件を聞きつけたFBI捜査官がなぜかアメリカからやってくる。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
