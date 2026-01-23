今夜の『探偵！ナイトスクープ』、渋谷でホットパンツ姿の男性を調査→今のファッションに至る理由
きょう23日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17〜 ※関西ローカル）では、真栄田賢探偵が「まちの奇奇怪怪おじさん」を調査する。
【番組カット】特命局長を務める元探偵のハライチ・澤部佑
真栄田探偵による『まちの奇奇怪怪おじさん』第2弾。1通目の『渋谷のホットパンツおじさん』は、東京都の女性（48）から。渋谷のセンター街に、お尻が見えるくらい短いホットパンツを履いたおじさんがいる。白いルーズソックスに赤いスニーカーを履き、へそを出して歩いている。だが、顔は完全におじさん。夏でも冬でもその格好で、もうかなり長い間、見かけている、というもの。
もう1通の『頭の上ペットボトルおじさん』は、大阪市の女性（38）から。私の街にペットボトルを頭の上に乗せて歩いているおじさんがいる。そのまま買い物もしているが、全くペットボトルは落ちない。ペットボトルはどうなっているのか？なぜ頭の上に乗せているのか？というもの。
まずは、『頭の上ペットボトルおじさん』。よく出没するという商店街で、真栄田探偵はいきなりおじさんを発見する。声をかけると、“やっさん”というその男性は、4年前からペットボトルを頭に乗せ始めたと話すが、その理由は意外なもので、今の2リットルボトルに至るまで2年以上かかったとか。“頭の上ペットボトルおじさん”は「声をかけられて光栄」と語る。
片や渋谷センター街での調査は難航する。ところが、ほどなくして“ホットパンツおじさん”が向こうから歩いて来るではないか。恐る恐る声をかければ、「真栄田さんですよね」と笑顔のリアクション。“かなけん”と名乗るそのおじさんが今のファッションに至るには、少年時代の苦しい境遇が背景にあるという。
このほか、せいや探偵の「6人兄妹の長男を代わって」、間寛平探偵の「絶対に鳴かないチワワ!?」を送る。
