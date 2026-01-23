福地桃子主演NHK連続ドラマ『ラジオスター』出演者発表 常盤貴子＆風間俊介＆大野愛実が家族に【コメントあり】
NHK大阪放送局は今年春から、俳優の福地桃子が主演を務める連続ドラマ『ラジオスター』を放送するにあたり、新たな出演者を発表した。
地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地桃子）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマとなっている。
ドラマ初主演となる福地が主人公・柊カナデを演じるほか、ラジオ開局の発起人・松本功介役を甲本雅裕、町に絆を取り戻したいと開局に参加した小野さくら役を常盤貴子が務める。
このほか、町の消防士・西川誠を渋川清彦、素人だけでつくるラジオ放送に対して懐疑的な態度を取る海野リクトを甲斐翔真、そんなリクトの同級生・多田豊を大八木凱斗、小野さくらの夫・小野政博を風間俊介、小野家の一人娘・小野まなを大野愛実（日向坂46）、フレンチレストラン・メゾンスズノを経営しているシェフ・伊丹純也を近藤芳正、町で唯一の医師・中野修二を田村ツトムが演じる。
【コメント】
■福地桃子
この度、柊カナデ役を務めさせていただくことになりました、福地桃子です。姿や形は見えなくても、声で心をつなぐことができる。ラジオを通して町のぬくもりを感じ、お互いをあたため合える、そんな時間を信じて真摯に向き合いたいと思っています。人のために、町のために、そして、自分自身のために。能登を愛するこのチームと共に、生きる喜びと人の力を作品の中でしっかりと感じながら、その温もりを皆さまへお届けできるよう、心を込めて努めてまいります。
■甲本雅裕
笑うって一人じゃ難しい、だから皆で協力してつくる。そうやって生まれた笑いを、他の誰かに届ける事で、また笑いが生まれる。さまざまな状況から笑えなくなってしまった、笑いたいのに笑えない、そもそも笑うって何だろう。そんな人たち(自分も含め)の心に小さな笑いの花を咲かせることができたなら。この作品はラジオを通じて、それを実現させようとするドラマです。笑うことで、笑えるように。
■常盤貴子
連続テレビ小説『まれ』の撮影で初めて訪れた能登半島。あの透き通った海、新鮮な食べ物、なにより、彼の地に住まう「能登はやさしや土までも」な皆さんの笑顔に出会えたことは、私の人生を豊かにしてくれました。これからの『ラジオスター』な日々で、出演者、スタッフさん、そして視聴者の方々が、能登のファンになってくれたらうれしいです。私がそうなれたように。みんなで能登から笑顔をお届けします
■渋川清彦
撮影に入る前に、能登の色々な場所に行かせてもらい、地元の人たちの話を聴き能登の現実を知りました。そして撮影でも10日間ほどお邪魔させてもらい、もう少し深く能登の皆さんの人柄や、風習、文化などを感じながら西川誠という人物を演じることができました。気持ちが滅入るようなことや憤りを感じるような現実もありましたが、演出の一木さんを筆頭にチームの情熱と、丁寧な生活をしている穏やかで温かい能登の皆さんのおかげで良い時間を過ごせました。『ラジオスター』楽しんでください！よろしくお願いします。そして私は輪島塗にどっぷりはまってしまいました。
■甲斐翔真
海野リクト役で出演します、甲斐翔真です。ドラマにレギュラー出演させていただくのはかなり久しぶりだったので最初は緊張していましたが、チームラジオスターの雰囲気が最高に良くて、今では毎日楽しく撮影しています。能登で撮影もしました。被災地の現状にも触れました。人々の温かさに胸を打たれ、美しい景色に囲まれて、おいしいご飯をいただいて。今すぐにでも、また行きたいくらい能登を大好きになりました。海野リクトは謎の多い人物ですが、段々と彼の過去が掘り下げられていきます。楽しみにしていただけるとうれしいです。
■大八木凱斗
多田豊役を演じさせていただきます、大八木凱斗です。この作品はラジオや能登を通じて、それぞれの生活を懸命に生きる人達の姿が毎話見えてくると思っています。僕自身、その姿には単純な励ましや慰めの言葉よりも、ささやかで強い日常への後押しがあるんじゃないかと感じています。そして、今までラジオや能登に触れてきた方にも、そうじゃない方にも、その自然な温もりは感じていただけるのではと思っています。一つ一つ丁寧にお届けできるよう精一杯取り組んでいきます。
■風間俊介
ドラマは少し時間が経ち、『あの頃』を描くことが多いです。 そうじゃないと総括できず、物語の『答え』を描きづらいからです。でも、「ラジオスター」はほぼ今の能登を描いています。答えは見つからないかもしれない挑戦。この今を描くことにとても意義を感じています。観ていただける方に何が残るかは分かりません。でも、少しでも多くの方が能登の『今』を感じてくれたら、『これから』に光が差すのではないか、そんな風に感じています。この温かい物語が、多くの方の心に光を灯すことを願いながら、撮影したいと思っています。
■大野愛実
このたび、小野まな役を務めさせていただくことになりました、大野愛実です。想いを言葉にすることはできても、それを相手に届けることは決して簡単ではありません。それでも、伝えたいと願う気持ちや誰かを想う心があるからこそ、人は前に進めるのだと思います。どんな環境にいても「守りたいもの」と必死に向き合う登場人物たちに、私自身たくさんの元気をもらっています。今作がドラマ初出演ということで緊張もありましたが、新たな一歩を踏み出す気持ちを、私の演じるまなと分かち合いながら成長できた時間でした。まなが一生懸命に想いを紡ぐ姿を、丁寧に、誠実に演じていきます。
■近藤芳正
能登に行かせていただき、輪島塗をはじめとする工芸品の素晴らしさ、魚だけでなくお肉や野菜まで本当においしい食、そして想像もできないほどの辛さを抱えながらも、常に温かく、前を向こうとする人の力に触れました。一目ぼれでした。この地域のために、何かをしたい。
本当に小さな力ではありますが、能登の原点を忘れず、明るく元気な演技を通して、観てくださる方が「能登に行ってみたい」と思ってくれたらうれしいです。
■田村ツトム
私自身、阪神・淡路大震災を経験しましたが、人の生き死にを間近で経験することはありませんでした。ドラマ撮影で能登を訪れ、発災当時に手当てを行った医師や看護師の方に、救命の最前線で経験した話をお聞きしました。命のやり取り、孤独や孤立。しかし人々は助け合い、しっかりと心の手をつないでいることを知り、今回の役作りに大きなヒントを与えていただきました。中野医師を通して、人間の強さ、助け合う心の大切さ、そして能登の皆さんから感じた「生きるエネルギー」を少しでも視聴者の皆さんに伝えることができればと思います。
