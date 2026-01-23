Snow Man、『完コピダンス』を東方神起がガチ審査 番組ラストに衝撃の人物がサプライズ登場
9人組グループ・Snow Manが出演する23日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）は「第3回完コピダンスグランプリ」「10人連続完コピチャレンジ」を届ける。
「完コピダンスグランプリ」では、昨年3月から12月まで「完コピダンス」企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサー＆振付師が選ぶ「第3回完コピダンスチャンピオン」が決定する。今回の審査員には、東方神起が緊急参戦。韓国出身のスーパースターのガチ審査に注目だ。ダンスの猛者がそろい踏みの中、第3回チャンピオンに輝くのは誰なのか。
スタジオゲストには「第1回完コピダンスグランプリ」もスタジオで見届けた木村佳乃、これまで「完コピダンス」企画に2回出演した佐藤晴美、「完コピダンス」審査員でおなじみのTAKAHIROが登場する。
さらに、TAKAHIROの持ち込み企画「10人連続完コピチャレンジ」には、Snow Manと佐藤が挑戦。過去の「完コピダンス」企画で失敗し“ダメコピ”となってしまったダンスをもう一度3分で覚えて、1人もミスることなく「10人連続で完コピできるか」にチャレンジする。間違えたら即終了というプレッシャーの中、10人の気持ちを一つにしてチャレンジを成功させられるのか。
番組ラストには、スタジオ収録が終了したと思いきや、ある人物がサプライズゲストとして登場。Snow Manメンバーを驚かせた衝撃の人物とは。そして、一体何をしにやってきたのか。
