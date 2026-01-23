King ＆ Prince、永瀬廉＆吉川愛主演『鬼の花嫁』主題歌「Waltz for Lily」を担当 鬼と人間の恋描く予告編も公開
King ＆ Princeが、永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌を担当することが決定した。タイトルは「Waltz for Lily」（3月25日発売）。見つめ合う2人の幻想的なポスターと甘美で緊張感あふれる本予告映像も公開された。
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
【動画】『鬼の花嫁』King & Princeの主題歌入り予告
今回解禁されたポスターでは、白い彼岸花に彩られた幻想的な空間の中、玲夜と柚子が、ダンスを踊るシーンが切り取られている。わずかな距離に緊張感がありつつも、互いを想う確かな感情が画面いっぱいに広がる。孤独を抱えた柚子が嫁ぐこととなる、最も強く美しい“鬼”との運命の行方に、期待が高まるビジュアルとなっている。劇中でのふたりの華麗なダンスシーンにも注目だ。
そして、あわせて解禁した本予告映像では、あやかしと人間が共存する世界が妖しくも美しい映像で描かれ、本作の世界観を垣間見ることができる。孤独と絶望の中で橋から身を投げようとする柚子を、突如現れた玲夜が救い上げる衝撃的なシーンから幕を開ける。月明かりの下、妖艶な笑みを浮かべながら「見つけた。俺の花嫁―」と告げる玲夜。その一言が、柚子の運命を大きく動かしていく。
映像前半では、決して交わるはずのなかった2人の距離が、少しずつ縮まっていく過程が丁寧に映し出され、戸惑いながらも互いに惹（ひ）かれていく様子が印象的に描写される。一方で、鬼の花嫁であるがゆえに待ち受ける過酷な運命や、2人の絆を脅かす存在、そしてあやかしの世界に渦巻く因縁が激しく交錯する展開が物語に影を落としていく。愛する人のために抗おうとする柚子と、彼女を唯一無二の花嫁として守り抜こうとする玲夜の覚悟が、壮大な世界観とともに描かれている。愛を知らない鬼と、愛に見放された人間。種族を超えた2人の運命の行方は――。
甘美さと緊張感が伝わる美しい世界観の映像を彩るのは、主題歌であるKing & Princeの最新曲「Waltz for Lily」。映画のために書き下ろされた楽曲が、決して交わることのなかった玲夜と柚子の出会いと運命、そして妖艶で甘美な世界観を、美しいラブソングとして、大人びたワルツのリズムにのせ和のエッセンスを加え表現。映画の2人の出会いを想起させるようなロマンチックな歌詞が映画の世界観を彩る。
また、今作のイメージソングとして、由薫による描き下ろし楽曲「Ray」が劇中で流れることも決定。テレビ朝日系ドラマ『星降る夜に』（2023）の主題歌「星月夜」がデジタル累計再生数4億回突破するなど幅広い層からの支持が厚い由薫による書き下ろし楽曲。こちらは鋭意製作中となっている。
■King ＆ Princeコメント
――本作の主題歌に決まった気持ち
▼永瀬廉
自分の大切な主演作に、大切なKing ＆ Princeが主題歌として参加できることがとてもうれしいです。海人の作品の時も同じですが、よりグループに対しての想いが高まりますし、今の2人だからこその、楽曲の幅の広さを多くの方たちに聞いていただける機会をいただけて、感謝しています。
▼高橋海人（高＝はしごだか）
King ＆ Princeとしてもこの作品に彩りを加えることができること、とてもうれしく思いました！映画がもっと楽しみになるように、映画を観終わったあとの気持ちをもっと素敵にできるように、精いっぱい楽曲に思いを込めました。
――主題歌にかけた想い
▼永瀬廉
『鬼の花嫁』で描かれる「運命の恋」をテーマに、大切な人への想いを込めた楽曲です。和のテイストもある作品なので、リンク感も意識しつつ、それだけではないバランスよく洗練されたアレンジがとてもお気に入りです。歌詞も含め、ばちっと寄り添ってくれた自信があります！
2人の歌声が重なって儚（はかな）さも出たと思いますし、タイトルにもあるワルツの三拍子にもぜひ注目してほしいです。
▼高橋海人
作品のビジュアルや世界観を教えてもらいながら、美しく大人びた華やかさ、儚さを目指して制作しました。ロマンチックで切実な、すてきなワルツのラブソングができたのではないかなと思います！
――映画をこれからご覧になる方へ
▼永瀬廉
「あやかしの世界」は本当にこんな感じなのかもしれない、こんな世界があってもいいなと、自然に世界観に入りこむことが出来て、気が付いたら没入していました。そして、とにかく画が綺麗です。
エンドロールの「Waltz for Lily」も作品を彩ることができたと思います。
玲夜と柚子の「運命の恋」に、ときめいたり切なくなったりしながら、ぜひ『鬼の花嫁』の世界にどっぷり浸かって欲しいです。お楽しみに！
▼高橋海人
この作品を通して「Waltz for Lily」がどういうふうに聴こえるのか、届いてくるのか、今からとてもワクワクしますし、少し緊張もしています。僕自身も映画を楽しみにしている一人なので、みなさんも一緒に楽しみにしていてくださるとうれしいです！
