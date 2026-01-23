¡Ö¿Í·Á¤ÎÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÄÀ¸ÃÂ40Ç¯¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡È°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÈë·í¡É¤È¤Ï¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¿Í·Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡£¥Ï¥¦¥¹¤ä¿Í·Á¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¡È¥·¥ë³è¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤â¡£°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©
ÀìÌçÅ¹¡¦Å¸Í÷²ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ
Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¿¹¤Î¤ª²ÈPremium ½ÂÃ«PARCOÅ¹¡Ù¡£
¿Íµ¤¤Î¥«¥ï¥¦¥½¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¡¢¿·ºî¤Î¡ÖÍÅÀº¤Î¿¹¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢Ìó500¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¹ç¤·¤Æ¥¥å¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤Êª¤Î°ì¤Ä¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢À¤³¦Å¸³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2026Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ê¤ª¿Íµ¤¤Ï¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¡Ù¹ÊóÀëÅÁÃ´Åö¡§
¡Ö2025Ç¯2·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ç¡¢¡È¤ª¿Í·Á¤ÎÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇµÇ°Å¸Í÷²ñ¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Å¸40th¡×¤â³«ºÅ¡£µ®½Å¤ÊÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦ÅþÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
40Ç¯¤Ç¥Ï¥¦¥¹¤â²ÈÅÅ¤â¡È¿Ê²½¡É
¤½¤â¤½¤â¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡£
¿¹¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Â¼¡×¤ÇÊë¤é¤¹¡ÖÆ°Êª¤Î²ÈÂ²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¦¥µ¥®¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É9¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¼¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Á° ÈþÎ¤¤µ¤ó¡§
¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï´á¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ÆÅö»þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡Ö¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³«Âó¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¿Ê²½¡É¤â¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¦¥¹¤Î¹½Â¤¡Û
È¯ÇäÅö½é¤Ï¡ÈÁ°ÊýÊý¸þ¡É¤«¤é¤·¤«Í·¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤ò³«¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤«¤é¼ê¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¡£Í§Ã£¤ä¡¢·»Äï¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Í·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÅÅ¤â»þÂå¤òÈ¿±Ç¡Û
Îã¤¨¤Ð¡¢1987Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÀö¤¿¤¯Âç¹¥¤¥»¥Ã¥È¡×¤ÏÀöÂõÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1997Ç¯¤Ë¤ÏÆóÁØ¼°ÀöÂõµ¡¤Ø¤È¿Ê²½¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿ÁÝ½üµ¡¤¬¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·Á¥µ¥¤¥ºÅý°ì¤Ç¡ÖÃå¤»ÂØ¤¨¡×³è¶·
¿Ê²½¤Ï¡Ú¿Í·Á¤Î¥µ¥¤¥º¡Û¤ä¡ÚÍÎÉþ¡Û¤Ë¤â¡£
½é´ü¤Î¿Í·Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥¦¥µ¥®¤Ï¾®¤µ¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆ°Êª¤Î¼ïÎà¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡È¥µ¥¤¥º¤òÅý°ì¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¼¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Á° ÈþÎ¤¤µ¤ó¡§
¡ÖÂç¤¤µ¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨Í·¤Ó¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¼ê·ÝÅ¹¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ï¡¼¥È¥È¡¼¥«¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í·Á¤ËÃå¤»¤ëÉþ¤ä¾®Êª¤ò¼êºî¤ê¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò20¼ïÎà°Ê¾åÈÎÇä¡£
¥Õ¥§¥ë¥È¤ÏÁ´¤Æ·¿È´¤ºÑ¤ß¡£¿Ë¤ä»å¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥É¤äÎ¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ê·Ý¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ï¡¼¥È¥È¡¼¥«¥¤¡Ù»³±Û°¡Èþ¤µ¤ó¡§
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¤ªÍ§Ã£Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
Í·¤ÓÊý¤â¿Ê²½¡Ö¥·¥ë³è¡×¤È¤Ï¡©
¿Ê²½»ß¤Þ¤é¤Ì¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡È¥·¥ë³è¡É¤Ç¡¢¤ª¿Í·Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡È¥·¥ë³è¡É¡£¤´ÈÓ¤È¤«¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤È¤«¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ»£¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ã±½ã¤Ë¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¼Â¤Ïº£¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿Í·Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡È¥·¥ë³è¡É°¦¹¥²È¤¬Áý²ÃÃæ¡£
¥Õ¥¡¥óÎò40Ç¯¤È¤¤¤¦½÷À¡¢¼Äºê¤µ¤ó(46)¤â¡Ö100¡ó»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÀìÍÑ¤Î¡È»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤òºîÀ®¡£
¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸É÷¤ÎÂæ»æ¤¬Éß¤«¤ì¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÉ»æ¡£¥Ï¥¦¥¹¤ä¿Í·Á¤ò¹¡¹ÃÖ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢»£±ÆÍÑ¤Î¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Ç¯Ê¬¡¢¡ÈÁ´¤Æ¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¡É¤·ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Äºê¤µ¤ó¡£
¥í¥Õ¥È¤Ë¤ÏÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ç¡¢1000°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í·Á¤ÏÎô²½¤òËÉ¤°¤¿¤áÂÞ¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÊÌ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÎò40Ç¯¡¦¼Äºê¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¡¢40Ç¯¤ò¶¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡×
