『名探偵プリキュア！』東京・名古屋・博多に粋な広告登場 小冊子「デビューガイド」配布開始
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』が2月1日から放送されることを記念して、『名探偵プリキュア！』に出会える大型広告・キャンペーンが全国各地で展開することが発表された。
2026年1月23日から21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア！』の広告が掲載。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。改札側・東京おかしランド側の両面がラッピングされている。
北ゲートでは、2025年放送のプリキュアシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』とのバトンタッチイラストを掲載。『キミとアイドルプリキュア♪』主人公キュアアイドルと、『名探偵プリキュア！』主人公キュアアンサーが、1年間のご挨拶をする。
北通りでは、あんごうを集めるキャンペーンを開催。７文字のあんごうを集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」で伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをノベルティとして配布される。
＜東京駅広告 掲載場所＞
のぞみ広場・JR側ゲート、のぞみ広場・東京おかしランド側ゲート、北ゲート、東京キャラクターストリート内北通り柱
＜東京駅広告 掲載期間＞
2026年1月23日（金）〜2026年2月12日（木）
※掲載広告の前での写真撮影は、他のお客様の通行の妨げとならないよう、すみやかにお願いいたします。
＜あんごうキャンペーンについて＞
北通りに掲載しているあんごう7文字を集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」であんごうを伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをお渡しいたします。
2026年1月26日から1週間、東京・渋谷など2エリアに『名探偵プリキュア！』のピールオフ広告が掲載。プリキュアを覆い隠すのは、『名探偵プリキュア！』作品内で登場するアイテム「プリキュアマコトジュエル」デザインの「なぞとき！プリキュアマコトジュエルシール」（全8種）。シールの裏面には、お子さまと一緒に楽しめる謎がランダムでプリントされている。
「マコトジュエル」は、不思議な力が秘められた宝石で、大切なものに宿るといわれている。なお、掲出面のシールをすべて剥がすと、『名探偵プリキュア！』に登場するプリキュア全員のビジュアルが出現する。
＜なぞときピールオフ広告 掲載期間＞
2026年１月26日（月）〜2026年2月1日（日）
2026年1月26日から1週間、愛知・名古屋にあるJR名古屋駅、福岡・博多にあるJR博多駅のデジタルサイネージにも『名探偵プリキュア！』が登場。
JR名古屋駅では、『名探偵プリキュア！』のビジュアルが大画面に映し出される。JR博多駅では、14面の連動サイネージにて『名探偵プリキュア！』のビジュアルを順番に掲載する。
＜デジタルサイネージ広告 掲出場所＞
愛知・名古屋 JR東海 名古屋駅エクスプレスビジョン
福岡・博多 JR九州 博多フラッグビジョン
＜デジタルサイネージ広告 掲載期間＞
2026年１月26日（月）〜2026年2月1日（日）
株式会社バンダイの本社ビル1階正面入り口でも、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。大きくプリキュアがラッピングされている。
＜掲載場所＞
東京都台東区駒形 1-4-8
＜掲出期間＞
1月26日（月）〜 2月12日（木）
※天候等により前後する可能性がございます。
※掲出期間は前後する場合がございます。
『名探偵プリキュア！』の見どころをたっぷり紹介する生配信番組「おうちでおひろめショー」を開催。キュアアンサーとキュアミスティックがプリキュア公式YouTubeチャンネルに登場。
『名探偵プリキュア！』のキャラクターやストーリーがわかる大紹介映像をはじめ、エンディングムービーの先行公開やダンスレッスンなど、盛りだくさんの内容となっています。「推理の時間」ではクイズに挑戦して、一緒に名探偵プリキュアを目指す企画もある。
＜番組詳細＞
【配信日時】2026年1月31日（土）17時30分配信スタート
【出演者】キュアアンサー（cv：千賀光莉）、キュアミスティック（cv：本渡楓）
『名探偵プリキュア！』の無料配布の小冊子「デビューガイド」を作成。作品に登場するプリキュア・おとも妖精の紹介や、おもちゃ・商品・文具などのグッズ情報を全16ページにまとめて掲載。全国の玩具店、幼稚園・保育園などで配布する。
＜配布期間＞
2026年1月下旬〜なくなり次第終了
また、デビューガイドはプリキュアおもちゃウェブでもご覧いただけます。こちらも合わせてお楽しみください。
