5人組ボーイグループのTOMORROW X TOGETHERが22日、東京ドームで初の5大ドームツアー「ACT：TOMORROW」東京公演を開催した。同所での公演は24年以来、約1年半ぶり。寒さを吹き飛ばす激しいパフォーマンスで、客席を埋め尽くしたMOA（ファンの総称）を熱狂させた。

熱いステージに、大歓声が鳴りやまなかった。この日は昨年10月発売の日本3枚目アルバム「Starkissed」収録曲や人気曲「0X1＝LOVESONG（I Know I LOVE YOU）」など、30曲以上をパフォーマンス。それぞれがソロパフォーマンスを披露するなど、高い歌唱力とエネルギッシュなダンスでファンを悩殺した。あまりの歓声の大きさにHUENINGKAI（23）は「今日は昨日よりさらに熱かった。歓声が大きくて驚きました」と笑みを浮かべた。

2度目の夢のステージに、感謝があふれた。SOOBIN（25）は「東京ドームは練習生時代からの夢。皆さんのおかげでまたここに立てた」と明かし、YEONJUN（26）は「目の前のこの光景はいつになっても慣れなくて、実感が湧かない。夢をもう1回かなえてくれてありがとう」と感謝した。TAEHYUN（23）は「長い間待たなくてもいいように、すぐに戻ってきます。また会いましょうね」。BEOMGYU（24）は「戻ってくるまでみんな健康で、幸せでいてね」と、ファンとの“TOMORROW”を約束した。【野見山拓樹】