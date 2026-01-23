「乗り遅れたくない焦り」が命とり…数円の妥協を捨てて資産を守る方法

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

熟練投資家がマウスに込める「価格」へのこだわり

シゲルさんは目を離すことなく、マウスを器用に動かしている。

「ところで……さっきから、シゲルさんって株価を自分で決めて注文出してますよね。それって、そうしないといけないんですか？ いくらで注文すべきかなんてわからないなと思って」

「自分の意思」か「市場の勢い」か。二つの注文方法

「いや、そういうわけやない。株の注文には、自分が決めた値段で売買する『指値注文』と、いまの市場価格で即座に約定させる『成行注文』があるんや。どっちもできるで」

数円の妥協が命取り？ 確実性をめぐる疑問

「じゃあ……なんであえて指値で注文するんですか？『これから絶対上がる』って思ってるなら、数円の差であれば成行で買ったほうが確実に買えるじゃないですか」

99％の指値に秘められた「シゲル流」の極意

「そら、どうしてもほしい銘柄で、これから株価がグイグイ上がると確信があるときは、成行で入れることもあるよ。けどな、ワシは基本、成行は使わん。99％、指値や」

【解説】成行注文に潜む「見えないコスト」を意識する

成行注文の最大の利点は「即座に売買が成立する」ことですが、裏を返せば「価格のコントロールを市場に委ねてしまう」ことでもあります。

特に取引量がそれほど多くない銘柄や、急激に価格が変動している局面では、予想もしなかった高値で買わされたり、安値で売らされたりする「スリッページ（注文価格と約定価格の差）」が発生します。

シゲルさんのように指値を徹底することは、こうした不意の損失（見えないコスト）を排除し、自分の資金を1円単位まで大切に扱うという姿勢の表れなのです。

感情に振り回されない「自分軸」の確立

投資の世界では、株価が急騰しているのを見ると「乗り遅れたくない」という焦りが生じがちです。ここで成行注文を使うと、感情に任せて高値を掴んでしまうリスクが高まります。

一方、あらかじめ「この価格なら買う（売る）」と決めて指値を置く行為は、自分の中に明確な「投資判断の基準」を持つことを意味します。市場の熱狂から一歩引き、冷静に「自分の土俵」で勝負する。この自制心こそが、長期的に生き残る投資家に共通する資質です。

価格へのこだわりが「企業分析」を深める

「いくらでもいいから買う」のではなく、「なぜこの価格なのか」を突き詰める。この姿勢は、自然と企業価値の分析へとつながります。

指値注文を繰り返すうちに、「この銘柄は4600円なら割安だが、4630円なら少し待ちたい」といった、その銘柄特有の「適正価格」の感覚が養われていきます。数字の動きをただ追うのではなく、価格の妥当性を問うプロセスこそが、あなたの投資スキルを飛躍的に高める糧となるでしょう。

まずは次の取引から、シゲルさんのように「納得できる価格」を自分で決め、指値を出してみることから始めてみませんか。その一歩が、市場に翻弄されない「自立した投資家」への近道となります。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。