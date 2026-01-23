『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定が出る就活生の行動について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

一瞬で内定が出る就活生の行動、第1位は？

一瞬で内定が出る就活生の行動、第1位は、面接で何を聞かれても答えられることです。

これは、自己理解が非常に深いことにつながります。強みや価値観、向いている環境を自分の言葉で説明できるため、どんな質問をされても話の軸がぶれません。

たとえば「なぜその経験を選んだのですか」「なぜその行動を取ったのですか」と深掘りされても、背景にある考えや価値観を説明できます。

そのため、面接官は「この人は自分のことを分かっている」「一貫性がある」と感じ、安心して評価できます。

自己理解が浅いと、回答が場当たり的になり、「さっきと言っていることが違う」「結局何がしたいのか分からない」といった印象につながります。この差が、内定までのスピードに直結します。

企業分析が丁寧で志望理由も納得できる

また、すぐに内定が出る人は、企業分析が非常に丁寧です。ホームページや採用サイトを読むだけでなく、「なぜこの会社なのか」を自分の価値観と結びつけて整理しています。

そのため志望動機も、「この業界だから」ではなく「この会社だから」という理由になっています。企業の特徴と自分の経験や考え方がつながっているため、面接官も「確かにこの人はうちに合いそうだ」と納得できます。

志望理由が浅いと、どれだけ能力が高くても「他社に流れそうだ」と判断され、内定が出にくくなります。企業分析の深さは、志望度の高さを伝える最も分かりやすい材料です。

自分に合いそうな中小企業もエントリーしている

すぐに内定が出る就活生は、受ける企業の幅も広いです。有名な大手企業だけに絞らず、自分に合いそうな中小企業にも積極的にエントリーしています。

企業ごとに選考難易度は大きく異なるため、大手だけを狙うと、どれだけ準備をしていても内定が出るまでに時間がかかります。

一方で、自分の強みや志向に合う中小企業にも目を向けることで、評価されるチャンスが増えます。

また、選考を重ねることで面接の経験値も上がり、結果的に本命企業の通過率も高まります。

