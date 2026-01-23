¡Ú¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×½¸Ãæ¹ÖµÁ¡§Âè4²ó¡Û¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê»Ø¼¨¤äÀ¼¤«¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Ñ¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆ¯¤¤«¤±¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè4²ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ç·Ð±ÄÁÈ¿¥ÏÀ¡¢ÁÈ¿¥¹ÔÆ°ÏÀ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÎëÌÚÎµÂÀ»á¤¬¡¢·Ð±Ä³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²Ê³Ø¡Ù¤ÎÂè1¾Ï¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«
¡¡ÌÜÉ¸¤äÀ®²Ì¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·³Ââ¤Î¤è¤¦¤ËºîÀïÌ¿Îá¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢³Æ¿Í¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¼¨¤¹¥´¡¼¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍø³²¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹ÔÆ°¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¤»Ø¼¨Ì¿Îá¤È¸·³Ê¤Ê°ïÃ¦¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼¨¤¹ÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊÍø±×¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¿Þ¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Îº¸È¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÔÆ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëËþÂ´¶¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¿´ÅªÂÖÅÙ¡Ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ä¿´ÅªÂÖÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦°ø²Ì´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÃßÀÑ¤¬ËÄÂç¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÊÌ¤ÎÏÀÊ¸¤òÂçÎÌ¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¹ÔÆ°¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´ÅªÂÖÅÙ¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤«
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â´ã¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤äÉ½¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¥×¥í¥»¥¹¤ÈÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ñ¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤â°ìÅÙ¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤ÎºÆ»°¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
