ºÇ°¦¤ÎÊì¤¬£¹£²ºÐ¤Ç»àµî¡Ä¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡À¸Á°¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡´éÎ©¤Á¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¿´¤¬²¹¤«¤¯¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢À¸Á°¤ÎÊì¿Æ¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¶¿¤Ïº£·î£±£³Æü¤Ë¼«¿È¤ÎÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Êì¡¦¸¶Éðµ±Âå¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²Æü¸áÁ°£·»þ£±£²Ê¬¤Ç¡¢£¹£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¶Í¥öÃ«ºØ¾ì¤ÇÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ÃË¤Î¶¿¤¬ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¶¿¤Èµ±Âå¤µ¤ó¤ÏÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£²¹¤«¤¤´Ø·¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤â¡¢Êì¿Æ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£Ç¯£¹£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµ±Âå¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢À¸Á°¤ÎÊì¤È¸ª¤òÊú¤¹ç¤¦£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿Î©¤Æ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´éÎ©¤Á¤äÎØ³Ô¤¬£²¿Í¤È¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ëº£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Î¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£