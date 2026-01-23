まさか、悪い冗談かなんかか、と思った…アインシュタインらが問題にした「量子もつれ」の解明につながった、若き物理学者の奇妙な好み

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

もつれた2つの量子の相関性の強さから「ベルの不等式」を導き出したジョン・ベル。彼の着想のもととなった、同僚のラインホルト・バートルマンの履く“左右で色の異なる靴下”にまつわるエピソードをご紹介します。

ベルとバートルマンの出会い

ジョン・ベルが初めてラインホルト・バートルマンに出会ったのは1978年、ジュネーヴ近郊の欧州合同原子核研究機構（CERN）で毎週開かれるティー・パーティーでの席だった。

そのときベルは、短い黒ひげをたくわえて笑顔を見せるこの細身のオーストリア人青年が左右ちぐはぐな靴下を履（は）いているとは知る由（よし）もなかった。バートルマンもまた、ベルが履いていたビニール靴（それは菜食主義者の彼らしい理屈の結果だ）に気づかなかった。

バートルマンは自分に話しかけてきた先輩を興味深そうに見つめた。

ベルは大きなメタルフレームの眼鏡の奥の目を閉じたかと思うほど細め、相好（そうごう）を崩している。赤い髪が耳までかかっていた。 真っ赤ではないが、母国アイルランドでは「ジンジャー」と言われる赤褐色だ。短い髭（ひげ）も生やして いた。シャツは髪の色より明るく、ネクタイは着けていなかった。

バートルマンは、ウィーン訛りの英語でたどたどしく自己紹介した。

「オーストリアから研究員として新しくやってきましたラインホルト・バートルマンです」

ベルは大きな笑みを浮かべた。

「そうですか。ご研究は何を？」

二人はともに、物質の最小単位であるクォークに関する同じ計算を行っていることを知った。ベルはあるやり方で卓上型計算機を使って、バートルマンは自作のコンピュータプログラムを用いて、ともに同じ結果を導き出していたのだ。

こうして、充実した共同研究が幕を上げることとなった。そしてある日、ベルはバートルマンの靴下にふと気づくのである。

ちぐはぐな靴下から始まる論文

二人の出会いから3年後 、ウィーン大学の荘厳な石造りの建物の上階にある質素な研究室にバートルマンはいた。物理学部のコンピュータの画面を覗き込み、言葉ではなく数式を用いてクォークの世界の探究に没頭していた。

彼が使っていたのは物理学部でもかなり小型のコンピュータであったが、それでも幅4.6ｍ、奥行き1.8ｍ、高さ1.8ｍもあり、部屋をほぼ埋め尽くしていた。外は早春の肌寒い気候だったが、室内では冷房装置が、うなりをあげるこの巨大な計算機が発する熱気と戦っていた。

バートルマンはときおり、プログラムコードを記す穴が穿（うが）たれたパンチカードをコンピュータに差し込む。彼がこの作業を何時間も続ける間に、日差しが静かに部屋を横切っていった。

誰かが慣れた手つきでドアの解錠ボタンを押す音がしたときも、ドアがバンと開いたときも、バ ートルマンは顔を上げなかった。ゲアハルト・エッカーが紙束を手に、研究室のフロアを横切ってまっすぐ彼のところに来た。

エッカーはプレプリント（見本刷り。著者が関係分野の研究者に送付する発表前の論文）を担当する大学の事務員だった。

エッカーは笑っていた。1mも離れていないというのに「バートルマン！」と声を張り上げた。

プレプリントを突き出すエッカーの顔を、バートルマンは困惑気味に見上げた。

「これで君も有名人の仲間入りだ！」

プレプリントを手に取ってみるとタイトルが目に入った。

バートルマンの靴下と実在性の本質

J・S・ベル CERN（スイス、ジュネーヴ）

それはフランスの物理学誌『ジュルナル・ド・フィジーク』に掲載される予定の論文だった。タイトルを見ても、バートルマンにはちんぷんかんぷんだった。一般読者向けに書いた文章みたいじゃないか。

「これはなんなんだ？ 一体どうして……」

エッカーは急せかした。「いいから、読んでみろよ」

彼は読み始めた。

思索にふける（物理学者ではない）一般の人は量子力学を授業で学んだことがなく、アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼン相関（EPR相関）なるものにもまったく感銘を受けない。彼は日常生活で起こる同様の相関の例をいくらでも挙げられるからだ。そこで、よ く引き合いに出されるのがバートルマンの靴下である。

忘れられていた、アインシュタインらの問題提起

僕の靴下？ 一体なんの話だ？ EPR相関だって？ 悪い冗談だ、ジョン・ベルは雑誌でひどい悪ふざけをしているに違いない。

「EPR」とは、論文の著者であるアルベルト・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンの頭文字をとったものだ。この論文は、発表からおよそ30年後の1964年、ベルの定理に大きな影響を与えることになるが、ベルの論文同様、物理学にとっていささか厄介なものであった。

タイトルが示すように、「物理的実在の量子力学的記述は完全と考えられるだろうか？」という問いかけに対して、アインシュタインと無名の二人の著者が出した答えはノーだった。三人は量子力学における謎の存在を提示して、物理学者たちの関心を集めた。

いったん互いにつながった二つの粒子は、どれほど遠く離れようとも、「もつれ」ーーシュレーディンガーがEPR論文と同じ1935年につくった言葉であるーーが続く可能性がある。

量子力学の法則を厳格に当てはめれば、一つめの粒子の測定が二つめの状態に影響を与えていると結論づけざるを得ないように思われた。遠く離れた相手方の粒子に「まるで幽霊のように」作用するというのだ。

そのためアインシュタインらは、将来は新しい理論が量子力学に取って代わり、粒子間の相関現象を解明できるだろうと考えていた。

だが、世界中の物理学者は自分たちの計算に集中し、彼らの主張にほとんど関心を払わなかった。年月は流れ、量子力学は、“説明のつかない部分”があるとはいえ、科学史上最も正確な理論だということがますます明らかになった。

しかし、量子力学の細部まで見通していたジョン・ベルは、EPR論文がそれにふさわしい扱いを受けていないと感じていた。

バートルマンは混乱のあまり笑い出しそうだった。そばでエッカーがにやにやしている。「いいから続きを」

バートルマン博士は、好んで左右で色の違う靴下を履く。ある決まった日に、どちらの足に何色の靴下を履くかを予測するのはきわめて困難だ。だが、片方の靴下がピンクだったとしたら（図1）……

図1？ 僕の靴下？ ページをめくると、論文の最後にベルが好んで描いたスケッチが添えられていた。バートルマンは続きを読んだ。

だが、片方の靴下がピンクだったとしたら、もう片方はピンクではないとわかる。片方の靴下の観測、さらにバートルマン自身の経験から、ただちにもう片方の色に関する情報が得られる。彼の好みをとやかく言うつもりはないが、それ以外に謎などないのだ。EPRの問題も、これとまったく同じではないだろうか？

愉快そうにそう話すベルの顔をバートルマンは思い浮かべた。3年間も毎日一緒に仕事 してきて、一度だってそんなことは言わなかったじゃないか。

エッカーは笑っていた。「どう、感想は？」

バートルマンはもう彼の脇を駆け抜けていた。部屋を出てホールを横切り、電話にたどりつくと、震える指でCERNの番号を回した。

電話が鳴ったとき、ベルは部屋にいた。電話はつながったが、バートルマンは完全に取り乱していた。

「一体どういうことですか？ 一体どういうことですか？」

ベルは電話の向こうで、いつもの淡々としたよく通る声で笑った。バートルマンは、はっと我に返った。ベルはことの一部始終を楽しんでいた。

「バートルマン、これで君も有名人だ」

「だけど一体あの論文は何なのです？ なんの冗談ですか？」

「論文を読んでから君の意見を聞かせてくれないか」

“魔法”とよびたくなるほどふしぎな事象…

1頭のメスのトラが鏡の前を歩いている。鏡に映る像はその動作の一つひとつ、なめらかな筋肉の動き、わずかな尻尾の動きまでつぶさに再現する。トラとその鏡像はどう相関しているのだろうか？

細くしなやかな肩を照らす光はあらゆる方向に反射し、その一部が観る者の目に入ってくる。毛皮から直接反射した光かもしれないし、トラから鏡、そして目と、長い距離を進んだ光かもしれない。観る者の目には、この2頭のトラが正反対（鏡映し）の同時性を保って完璧に連動しているように映る。

もっと近づいて見てみると、なめらかな毛皮は毛の集まりになる。毛よりさらに小さくなると毛を構成する分子構造の複雑な配列が現れ、さらに分子を構成する原子が見えてくる。

原子の幅はおよそ10億分の1m、ざっくり言えばその一つひとつが太陽系に似た構造をしている。原子には高密度の「核（原子核）」があり、そのまわりを「電子」が離れて回っている。この分子、原子、電子の世界こそが、量子力学が生まれた場所だ。

トラが大きく鮮やかな色をしているとはいっても、観察者が相関する2頭を見るには、トラが鏡のそばにいる必要がある。これがジャングルなら、数mも離れてしまえば下生えや揺れる蔓（つる）しか鏡に映らない。開けた場所であっても、一定の距離になると地平の湾曲が映ってトラの像は見えなくなり、同時性は失われる。

だが、ベルが論文で述べた「もつれた粒子」であれば、宇宙がすっぽり入るほど離れていても両者は一致した動きを見せるというのだ。

ベルは論文でその続きを説明しているが、量子のもつれはバートルマンの靴下のようにはいかない。彼が違う色の靴下をどう選ぼうと、靴下をどう履こうと困惑する者はいない。

だが、量子力学では離れた粒子を「選択」して連携させる奇妙な脳は存在しない。だからこそ、魔法とよびたくなるほどふしぎな事象なのである。

