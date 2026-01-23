判明。じつは、がんの発現は「遺伝より習慣」に依存する…「習慣の非凡な力」を予言した、意外すぎるふたり

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、 日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、内科医で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

それは、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

今回は、がん予防をはじめ、健康に関する「習慣の重要さ」と、名言の結びつきの、わかりやすい例をご紹介しましょう。

がんは遺伝か、環境か

双子研究の興味深さは、単なる数字の算出にとどまらない。「同じ遺伝子を持っていても、異なる環境で育つと病気の出方が違う」という事実を、実際の双子を観察することで知ること ができるのだ。

たとえば、一卵性双生児の片方が喫煙者で、もう一方が非喫煙者であった場合は、肺がんの発症率に差が生まれる。あるいは、双子の片方が肥満傾向にあり、もう片方が適正体重を保っていた場合には、大腸がんや乳がんのリスクが異なってくる。

こうした事例は「遺伝子の運命論」を打ち破り、「生活の選択が健康を決める」という強いメッセージを与えてくれる。

さらに、この研究の歴史的背景を振り返ると、もう一つの重要な意味が浮かび上がる。 20世紀前半までは「がんはほぼ遺伝病である」という漠然とした観念が根強くあった。しかし、双子研究によって膨大なデータが次々と蓄積された結果として、「がんの大部分は環境に左右される」という見解が共有されるようになったのである。

もちろん、双子研究にもいくつかの限界がある。双子という集団は、一般の人々と同じように多様であり、その生活環境や成育過程も一律ではないが、生物学的には、一卵性双生児はほ 同じ遺伝子を持っており、二卵性双生児はおよそ半分の遺伝情報が共通している。つまり、遺伝的には前者は「鏡のように似た存在」、後者は「ふつうの兄弟姉妹と同じ関係」と言える。

このような制約下ではあるが、北欧で実施されたこの研究の結果は、がんのリスクが決して「生まれつき」で決まるものではなく、日々の行動によって大きく左右されることを明らかにした。これは、がん予防の科学的根拠を強固にしたという意味で、大きな転換点だった。

さらに現在では、ゲノムワイド関連解析や、エピゲノム研究といった分子レベルの技術が進歩したことで、双子研究の結果を裏づける証拠が次々と見つかっている。DNAの塩基配列は同じでも、メチル化やヒストン修飾といったエピゲノムの変化、すなわち後天的な遺伝子修飾が生活習慣によって大きく変動し、がんの発症に影響していることがわかってきたのだ。

このように科学的研究は、「がんは遺伝か環境か」という問いに答えるだけでなく、「私たちには変えられる余地が十分にある」という希望を示してくれた。つまり、人々の行動を変える動機にもつながるのだ。

「習慣の重要さ」への意識づけを支えるもの

ところで、ひとくちに環境といっても、その意味は多岐にわたる。ここでいう「環境」とは、空気中や食事中に含まれる有害物質、放射線、職業や医療行為に伴う曝露といった外的要因だけでなく、私たちの日常生活の中で繰り返される行動、すなわち、食事、飲酒、喫煙、日光の浴び方、座って過ごす時間などを含めた、より広い概念である。

現代のがん予防では、こうした「ライフスタイル要因」が特に重視されている。発がんの可能性は遺伝よりも生活環境に大きく左右されること、そして私たち自身の選択によって未来を変えられることが明らかになってきたのである。

しかし問題は、これらのライフスタイル要因、すなわち日々の「習慣」を変えることの難しさにある。習慣は私たちの行動や思考の深い層に根づいており、単なる意志の力だけではなか なか制御できない。だからこそ、変化のきっかけを与えてくれる「言葉の力」に注目したい。

筆者が提案している「がん活」とは、偉人や賢人の名言を、日々の行動変容を促す「心の支え」として活用することである。

まずは、いくつかの例を見ていただこう。

ささいな日常の選択が、人生の選択に

人間は習わし次第のものだ！

ウィリアム・シェイクスピア

（1564−1616 イギリスの劇作家・詩人）

シェイクスピアはイギリス・ルネサンス演劇を代表する劇作家であり、悲劇・喜劇・歴史劇のいずれにおいても類まれな洞察を残した人間理解の巨人である。『ハムレット』『マクベス』『リア王』『ヴェニスの商人』など、生涯で37編以上の戯曲と150を超えるソネット（14行詩）を残し、世界文学に比類ない影響を与えた。

人間の野心、弱さ、嫉妬、慈悲、愛といった感情を鋭くとらえた作品は、400年後の現代も世界中で上演されつづけている。

この言葉のもとになった『ハムレット』の一節で は、「習慣が人間性そのものを形づくる」というテーマが描かれ、習慣は善にも悪にも働きうる強い力 を持っていることが示されている。すなわち、日々繰り返される行為が、知らず知らずのうちに人格を つくり、判断基準や将来の行動パターンまでも決めてしまうのだ。

がん予防においてもこの構図は同じである。遺伝は変えられないが、喫煙、食習慣、運動、睡眠、検診といった日常の選択は変えることができる。平凡な日常の繰り返しこそが、がん予防の最前線なのである。

平凡の積み重ねが非凡をなす

平凡なことを毎日平凡な気持ちで実行することが、 すなわち非凡なのである。

アンドレ・ジッド

（1869−1951 フランスの小説家。ノーベル文学賞受賞）

アンドレ・ジッドは19世紀末から20世紀前半にかけて活躍したフランス文学の巨匠であり、代表作に『狭き門』『背徳者』などがある。

自己の内面を徹底して見つめた彼 は、人間の自由と誠実さとは何かを追究する作品を数多く残した。道徳や宗教の束縛からの解放、人間存在の本質を 問いつづけた姿勢は、しばしば読者に「生き方の指針」として受けとめられている。1947年にはノーベル文学賞を受賞し、その文学的業績は国際的に高く評価されている。

「がん活」の中心は、「小さな積み重ね」である。たばこを一本減らす、野菜を一皿増やす、エスカレーターではなく階段を選ぶ……。その一つひとつは、あまりにも平凡すぎて、取るに足らないことのように見えるかもしれない。

しかし、それを日常の中で淡々と続けることこそが、長い年月の中で大きな違いを生み出す非凡な力となるのである。

ジッドのこの言葉は、そのことを端的に、強く私たちの脳裏に印象づけてくれるのではないだろうか。

「小さな積み重ね」が重要なことはよくわかるものの、「たばこを一本減らす、野菜を一皿増やす、エスカレーターではなく階段を選ぶ……」が、それが習慣である人にとっては退屈で面白くないことであるのも確かです。では、退屈で面白くないことをいかに習慣づけるか。

続いての回でご紹介しましょう。

「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」

