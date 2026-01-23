ウブロ新作♡原点回帰したビッグ・バンが放つ進化の美学

ラグジュアリーウォッチの世界で独自の存在感を放つウブロから、ブランドを象徴する「ビッグ・バン」の原点に立ち返った新作が登場しました。20周年を迎えた節目に発表された「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は、革新と挑戦を重ねてきたウブロの哲学を体現するコレクション。異素材を融合させる“アート・オブ・フュージョン”の精神が、洗練されたデザインと高度な技術として息づいています。

自社製ムーブメント「ウニコ」の進化

新作に搭載されるのは、完全自社開発のクロノグラフムーブメント「ウニコ」。

5つの特許技術によって構築された100%自社製ムーブメントは、コラムホイールやデュアルクラッチ構造を採用し、高精度と安定性を両立しています。

H型に透かし彫りされたタングステンローターや積層構造など、エンジニアリングの美しさをサファイアクリスタル製ケースバック越しに堪能できるのも魅力です。

洗練された43mmケースと立体美

ケースサイズは43mmを採用し、41mmと44mmの中間という理想的なバランスを実現。滑らかなカーブを描くラグやラバーで覆われたリューズにより、快適な装着感を叶えています。

カーボンパターンのダイアルや隆起したカウンターが生み出す奥行き感は、手元にダイナミックな表情をプラス。ワンクリックシステム搭載のストラップで、スタイルに合わせたアレンジも楽しめます。

4つの素材が描くビッグ・バンの現在

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ キングゴールド セラミック」

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ チタニウム セラミック」

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ ブラックマジック」

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ チタニウム」

展開されるのは全4モデル。キングゴールドセラミック、チタニウムセラミック、ブラックマジック、チタニウムと、ウブロの哲学を象徴する素材にフォーカスしたラインナップです。

それぞれ異なる個性を持ちながらも、H型ビスや多層構造など「ビッグ・バン オリジナル」のDNAを忠実に継承。サイズはいずれも43mmで展開されます。

時を超えて輝くビッグ・バンの魅力

原点に立ち返りながら、未来へと進化する「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」。素材、技術、デザインが高次元で融合したその姿は、単なる時計を超えた存在感を放ちます。

自分らしさを大切にする大人の女性にも寄り添う、永く愛したいタイムピースです♡