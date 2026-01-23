高岡早紀の“愛車の正体”が話題に

女優の高岡早紀さんが年末のあいさつとともに、車内で撮影した一枚を自身のインスタグラムに投稿しました。

写り込んだ内装からは高級感が漂い、愛車の車種にも注目が集まっています。どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「高岡早紀」×「超高級車」を画像で見る！

2025年12月30日に投稿された写真は後部座席側から撮影されたものとみられ、レザー調の質感高い内装が確認できます。

バックミラー越しには柔らかな表情の高岡さんが写り、ハンドル中央に輝く「R」エンブレムが印象的です。

写り込んだ車両は左ハンドルのロールス・ロイスで、中央のエンブレムや内装の質感から、クーペモデルの「レイス」と推測されます。

レイスは2013年に登場した2ドアクーペで、ブランドの中ではスポーティな立ち位置を担ってきました。

ボディサイズは全長5m超えと堂々としたプロポーションで、クーペでありながらゆったりとした室内空間を備えています。

エンジンには6.6リッターのV12ツインターボを搭載し、最高出力は約624PSを発揮。静かで余裕のある走りを特徴としながら、内装には上質なレザーやウッドが施され、ラグジュアリーな世界観が広がります。

天井には星空のような光が広がる「スターライトヘッドライナー」など、ロールスロイスらしい世界観を象徴する装備も特徴的です。

レイスはすでに生産を終えていますが、存在感のあるクーペとして今も人気が高いモデルです。なお、価格帯は新車時で3000万円超と案内されていました。

※ ※ ※

投稿のコメント欄には、「ロールス・ロイス乗ってる早紀さんかっこいい」「すごい」「粋ですね」といった声が寄せられ、車種への驚きや称賛の声が相次ぎました。

今後も、高岡さんと愛車の魅力あふれるショットが見られるのか、注目が集まります。