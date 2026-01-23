¡Ö¤¹¤´¤¤»ö¸Î¡Ä¡× NEXCO¤¬¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥·ãÆÍ¡×¤Î½Ö´Ö¤ò¸ø³«¡ª ¤¢¤ï¤ä¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¡×À£Á°¤Î¾×·â±ÇÁü¡ª µïÌ²¤ê¤«¤è¤½¸«¤«¡Ö¹©»öµ¬À©¤ËÆÍÆþ¡× »ö¸ÎÂ¿È¯¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤Çºî¶È¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ ¤¢¤ï¤ä¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¡×¤Ë
¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸òÄÌµ¬À©Ãæ¤Î»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢»ö¸Î¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎËÜÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¹©»ö¼ÖÎ¾¤Î¸åÉô¤«¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥·ãÆÍ»ö¸Î¡×È¯À¸¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹
¡¡3¼ÖÀþ¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î°ìÈÖ±¦Â¦¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤Ë¤ÏÍ¶Æ³ËÀ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È°÷¤Èµ¬À©¤òÃÎ¤é¤»¤ëÌð°õ¤ÎÍ¶Æ³ÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹©»ö¤Î¤¿¤á¤ËÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÀþµ¬À©Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÀþ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÈæ³ÓÅª½çÄ´¡£¤¿¤À¤·¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¿åÅ©¤¬¤Ä¤¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºî¶È°÷¤â¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü³«»Ï5ÉÃ¤Û¤É¤Ç°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²èÌÌ±ü¤«¤é¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÄÉ±Û¼ÖÀþ¤ò¡¢¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤É¤óÏ¿²è¼ÖÎ¾¤Î¤Û¤¦¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ºî¶È°÷¤âÍ¶Æ³ËÀ¤Î¿¶¤êÊý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºî¶È°÷¤«¤é20m¤Û¤É¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥ó¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ÆÀÜ¶á¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤½¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¥³¡¼¥ó¤òíà¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Ï¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È¤òËÝ¤·¤ÆÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¿È»ö¸Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò¤Ç¤¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤â¤·ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹ü¤òÀÞ¤ëÄøÅÙ¤Î¥±¥¬¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹©»ö¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ë³¦¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©»ö¤Îµ¬À©¸½¾ì¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¹©»öµ¬À©¤Î¿ôkmÁ°¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÀè¹©»ö¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½¹ð´ÇÈÄ¤¬Ê£¿ôÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ËÜÀþ¾å¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¾ðÊóÈÄ¤Ë¤â¹©»ö¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹©»ö¸½¾ì¤Î¼êÁ°¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥ó¤äÈ¯±ìÅû¤Ç¼ÖÀþµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¡ªµ¬À©Ãæ¤Î»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª¡×¤È¡¢°ÛÎã¤Î¡Ö²«¿§ÃÏ¤ËÀÖ¿§¤Î»úËë¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ä´¤Î¤â¤È¡¢Ê¸¸À¤òµºÜ¡£
¡¡NEXCO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©»öµ¬À©Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï704·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï1095·ï¤ÈÁý²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï1966·ï¤È2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©Ãæ»ö¸Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿½ÅÂç»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¡¢µ¬À©Ãæ¤Îºî¶È¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ºî¶È°÷¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬À©²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢É¸¼±¤ä´ÇÈÄ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ä½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ÊÁö¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£