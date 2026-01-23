TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうも日本海側では雪が続くため、さらなる大雪に警戒が必要です。厳しい寒さも続くため、暖かくしてお過ごしください。週末は再び大雪のピークとなりそうです。

きのうの夜は福井県を中心に雪が強まり、北陸の平地も平年を上回る積雪となっています。きょうも冬型の気圧配置が続くため、山陰から北の日本海側は雪が降りやすく、北陸中心に雪の強まる所がありそうです。積雪や路面の凍結による交通機関への影響に注意が必要です。

夜になると、九州北部にも雪の範囲が広がる見込みです。太平洋側は晴れ間がありますが、名古屋周辺や、四国や九州南部には雪雲や雨雲の流れ込む所があるでしょう。それでも空気の乾燥が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。

最高気温は関東から西も7℃前後で、昼間も空気が冷たく感じられそうです。札幌はマイナス3℃など、真冬日が続く見込みです。暖かくしてお過ごしください。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:-3℃　釧路　:-2℃
青森　:-2℃　盛岡　:-2℃
仙台　:3℃　 新潟　:3℃
長野　:1℃　 金沢　:4℃
名古屋:6℃　 東京　:8℃
大阪　:7℃　 岡山　:7℃
広島　:7℃　 松江　:4℃
高知　:9℃　 福岡　:7℃
鹿児島:10℃　那覇　:18℃

週末は再び強い寒気が流れ込むため、あすは北陸から山陰にかけて発達した雪雲が流れ込みそうです。短い時間で積雪が増える所があるでしょう。

九州や四国など西日本も雪になる所が多く、ふだんは雪の少ない太平洋側でも積雪となる所がありそうです。名古屋周辺も積雪に注意が必要です。

日本海側では日曜日にかけても雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。厳しい寒さも続くため、体調を崩さないようにお気をつけください。