米１０年債利回り横ばい 米経済指標が据え置きを正当化＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.612（+0.028）

米10年債 4.247（+0.004）

米30年債 4.842（-0.020）

期待インフレ率 2.342（-0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。前半は上昇したものの、後半に前日付近に伸び悩む展開。一方、政策金利に敏感な２年債利回りは上昇。



この日発表になった米新規失業保険申請件数やＰＣＥ統計といった米経済指標が、来週のＦＯＭＣでの金利据え置きを正当化している。



一方、グリーンランド問題が落ち着いたことで、米国債を購入（利回り低下）する動きも出ていた模様。



２－１０年債の利回り格差は+６３（前営業日：+６５）に拡大している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

