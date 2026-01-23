SOPHIA松岡充「全部一人完食」 マクドナルドでの1コマ投稿にファン驚き「全部!?」「意外すぎます」「これは元気でますね」
SOPHIAの松岡充（54）が22日、自身のXを更新。マクドナルドでの1コマを公開し、ファンから驚きの声があがっている。
【写真】「全部!?」「意外すぎます」松岡充が公開したマクドナルドでの1コマ
松岡は「欲望」と書き出し、「全部一人完食 元気でた 今日も頑張る」とつづり、バーガー2個にドリンク2杯、ポテト、アーモンドパイがテーブルの上に並んだ写真をアップ。
この投稿にファンからは「えー！こんなに食べるの意外すぎます」「全部!?」「もりもり！これは元気でますね」「すごい!!!!!」「食欲爆破したのですね」「フルコースって感じですね」「この量を完食すごいです」「沢山食べる充くん大好き」など、多くの反響が寄せられている。
