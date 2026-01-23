歌舞伎俳優の坂東玉三郎さん（75）が22日、東京・新橋演舞場で本公演として30年ぶりに出演する『坂東玉三郎 特別公演』（4月8日初日）の取材会を行い、意気込みを語りました。

■坂東玉三郎、30年ぶりに新橋演舞場で本公演 進藤学と初共演

今回の舞台は、俳優でダンサーの進藤学さん（46）を迎え、玉三郎さんの『口上』から始まり、琴・三味線・胡弓の3つの楽器を演奏する『三曲糸の調べ』（さんきょくいとのしらべ）。そして、1984年に上演され話題となった作品を新たな映像作品として撮り下ろした『夢二慕情』（ゆめじぼじょう）。さらに、画家の竹久夢二さんの名画をもとに、唯是震一さんが発表した組曲と舞踊を一つにまとめた舞踊劇『長崎十二景』（ながさきじゅうにけい）を上演。進藤さんが立役を勤め、玉三郎さんが女方を勤めます。

玉三郎さんは「（進藤さんは）そばにいやすいというか、昔の歌舞伎役者、立役さんは、どのくらい女方のそばにいやすいかということを考えてやっていた、女方もどのくらい立役に寄り添えるかってことをやっていく。舞台上の人間がどうやって自然にそばにいて、いられるか…」と話しました。

進藤さんは、「ペアダンスでも、例えられるのは“女性は花”で“男性は額縁”だと。2人の関係性はあるんですけど、トータル的に女性のことを美しく見せたいですし、そのためには自分もかっこよく美しい額縁でいないといけない」と語りました。

■坂東玉三郎、進藤学の印象は「いい意味で遠慮しない」

玉三郎さんは、進藤さんの印象について「はっきりしている、いい意味で遠慮しない。遠慮しないで意見を言い、いてくれることが僕にとっては楽なんです」とコメント。

進藤さんは、「初日どう迎えられるか分かりませんけれども、ナチュラルに板の上（舞台の上）に立つことができたら、多くの方に何か印象づけるような、心に残るような作品にすることができると思います」と意気込みました。