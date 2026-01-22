花王が、スキンケアブランド「ソフィーナ（SOFINA）」とベースメイクブランド「プリマヴィスタ（Primavista）」を統合したベースメイクブランド「ソフィーナ プリヴィスタ（SOFINA Primavista）」をローンチする。第1弾アイテムとして、化粧下地「角層保水プライマー」（SPF50・PA＋＋＋、25g 3520円 ※価格は編集部調べ）を3月7日に発売する。

【画像をもっと見る】

1982年に誕生したソフィーナは、角層研究を中心とした皮膚科学研究に基づいたスキンケアを展開してきた。2026年から「ソフィーナ iP（SOFINA iP）」や「アルブラン（ALBLANC）」、プリマヴィスタなどのブランド価値を、ソフィーナに集積した成長戦略を打ち出し、本格的に始動。その成長戦略の第1弾として1月に角層研究の知見と肌遺伝子モードを融合した新ブランド「ソフィーナ シンク＋（SOFINA SYNC＋）」をスタート。今回のソフィーナ プリヴィスタは第2弾として立ち上げる。

花王が行った調査によると、ベースメイクにおいて重要視される崩れにくさ・持続力に加え、昨今ではスキンケア効果や心地よい使用感へのニーズも高まっている。そこで今回、持続効果と肌ケア効果を両立した商品開発を目指し、ソフィーナの皮膚科学研究と、プリヴィスタの印象美科学研究を融合させた、“角層美容ベースメイク”を提案する。

角層保水プライマーは、メイク崩れが皮脂や乾燥だけでなく、角層表面の乱れが影響していることに着目。花王独自の密着保水膜が肌表面の「乱れ角層」に密着し、キメの乱れやかさつき、毛穴による凹凸をなめらかに補整することで、メイクの仕上がりを維持する。また、密着保水膜の保水効果で、みずみずしくうるおった肌をキープする。

ソフィーナブランドマネージャーの田村聡史氏は、「これまでは、肌から出る皮脂に着目した対症療法的アプローチだったが、今回は角層そのものを整えることで、化粧崩れにおける根本的解決を叶える。ソフィーナの角層研究とプリマヴィスタの印象美科学の融合により、大きなシナジーを生み出すだろう。ソフィーナでは今後も角層起点の価値創造を継続し、ソフィーナ プリヴィスタをソフィーナ事業の成長ドライバーとして、2030年には売り上げ1.5倍（25年比）を目指す」と語った。

今後プリマヴィスタは、ソフィーナ プリマヴィスタと、深い皮脂悩みに特化した「プリマヴィスタ ブラック（Primavista BLACK）」シリーズを軸に、ラインナップを再編。ソフィーナ プリマヴィスタからは、第2弾アイテムとしてファンデーションの発売を今秋予定し、引き続き角層ケア発想のアイテムを拡充していく。

◾️プリマヴィスタ：公式サイト