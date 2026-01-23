¹ñËÉ¤ÎÍ×¡¦³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·±Ô¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡Ö¤Þ¤ä¡×¤ÎCIC(ÀïÆ®»Ø´ø½ê)¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÀøÆþ¡ª¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·±Îý¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â»×¤ï¤º¶ÛÇ÷
ËÜÆü1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
¡È¼«±ÒÂâ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡É¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢8Ç¯±Û¤·¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼èºà¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·±Ô¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡Ö¤Þ¤ä¡×¤ËÀøÆþ¡ªÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¡¦ÎÎ³¤¤ò¼é¤ëºÇ¿·±Ô¤ÎÀßÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤ò²á¤´¤¹µï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤âÂç¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ÎÃæ¿õ¡¦CIC¡ÊÀïÆ®»Ø´ø½ê¡Ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÀøÆþ¡ª¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¶ÛÇ÷¤Î¼ÂÀï·±Îý¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¸Í¼¡½Å¹¬¡¢¤µ¤é¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë³á¸¶³ð½í¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Í¼¡¤Ï¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¡Ö²æ¡¹¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂâ°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¡ª
¢£¡È¼«±ÒÂâ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡É¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎÉôÂâ¡¦´ÏÄú¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬º£²ó¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡£ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡¦ÎÎ³¤¤ò¼é¤ë¹ñËÉ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·±Ô¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡Ö¤Þ¤ä¡×¤Ø¤Î¼èºà¤¬8Ç¯±Û¤·¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢½éÀøÆþ¡ª
Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¯¤¬Á´ËÆ¤ÏÆæ¤À¤é¤±¡ÄºÇ¿·¸î±Ò´Ï¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡Ö¤Þ¤ä¡×¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â·±Îý¤Ë½éÀøÆþ¡£»à³Ñ¤Ê¤·¤ÎºÇ¶¯SPY¥ì¡¼¥À¡¼¡¢Ì¿ÃæÎ¨100¡ó!?Í¶Æ³ÁõÃÖFCS¤Î¾ðÊó¤ÇºîÀï¤ò¼ê½ñ¤¤Çºî¿Þ¤·È½ÃÇ¤¹¤ëCIC¡ÊÀïÆ®»Ø´ø½ê¡Ë¤È¤Ï¡©¥ß¥µ¥¤¥ëÈôÍè¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÀï·±Îý¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¡£
¼Ö200ÂæÊ¬¤Î¥¬¥¹Ç³ÎÁ¡ßÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÌ±´Ö¿Í½é¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÀ²Ð!? Ââ°÷¤ÏÁ´11³¬ÁØ¤Ç300¿Í¤ÎÀ¸³è¡£50kgÌµÎÁ¥¢¥¤¥¹¡¢¾øµ¤¤ÇÊ¨¤¯³¤¿åÉ÷Ï¤¡¢·ã¥¦¥Þ¾Æ¤¤¿¤Æ¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ËÌåÀä¡ª