¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¡È¥ß¥¹¡É¤ÇÉÔËþÏª¤ï¡¡ÂÐ±þ¤Ë¡Ö¤â¤¦µ¤Ê¬¤¬°¤¤¤ï!¥²¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡È¥ß¥¹¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤Î¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤¬º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È²Î¼ê¡¦ÂçÄÍ°¦¤Èß·Éô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃåÀÊ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ß·Éô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì?¡×ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æß·Éô¤Ï¡Ö1¿Í¤º¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í?1¿Í¤º¤ÄÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±´ë²è¤ÎÅÐ¾ì¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡È¤É¤¦¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÂçÄÍ¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èß·Éô¤µ¤ó°ì²óÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂà¾ì¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ø¼¨¤ËMC¤Î¡Ötimelesz¡×µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È°ú¤Î±¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ß·Éô¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹?¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°ì²óÌá¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ëß·Éô¤Ï¡Ö¤â¤¦µ¤Ê¬¤¬°¤¤¤ï!¥²¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¡Á¤¢¡Ä¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÂà¾ì¤¹¤ë»Ñ¤ËÄ¹Ã«Àî¤Ï¡ÖÃë¤ÎÂÓ¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¥¤¥¸¥ê¡¢µÆÃÓ¤â¡ÖÁ°¤Ï¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£