◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 3日目（22日、東京体育館）

卓球の全日本選手権、3日目の22日は一般男女シングルス、ジュニア男女シングルスの試合が行われました。

女子シングルスでは、4連覇がかかる早田ひな選手が4回戦から登場し四天王寺高の郄森愛央選手に4-1で勝利。世界ランキング9位の伊藤美誠選手と同7位の張本美和選手は4回戦をストレートで勝利しています。

そのほか注目の平野美宇選手は初戦の4回戦を4-2で勝ち進み、小学6年生の松島美空選手は2回戦から勝ち上がり、4回戦ではシード選手に4-0で勝利しました。

▽女子シングルス5回戦対戦カード・早田 ひな - 矢島 采愛・木村 香純 - 赤江 夏星・佐藤 瞳 - 田口 瑛美子・面田 采巳 - 平野 美宇・山粼 唯愛 - 麻生 麗名・鶴岡 菜月 - 木原 美悠・松島 美空 - 橋本 帆乃香・面手 凛 - 大藤 沙月・伊藤 美誠 - 山室 早矢・野村 萌 - 横井 咲桜・田村 美佳 - 大野 紗蘭・白山 亜美 - 芝田 沙季・井 絢乃 - 兼吉 優花・枝廣 瞳 - 長粼 美柚・牛嶋 星羅 - 笹尾 明日香・伊藤 詩菜 - 張本 美和