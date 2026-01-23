卓球・全日本選手権 女子シングルストーナメント 早田ひな・張本美和ら強豪が32強 小6・松島美空はシード選手に勝利
◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 3日目（22日、東京体育館）
卓球の全日本選手権、3日目の22日は一般男女シングルス、ジュニア男女シングルスの試合が行われました。
女子シングルスでは、4連覇がかかる早田ひな選手が4回戦から登場し四天王寺高の郄森愛央選手に4-1で勝利。世界ランキング9位の伊藤美誠選手と同7位の張本美和選手は4回戦をストレートで勝利しています。
そのほか注目の平野美宇選手は初戦の4回戦を4-2で勝ち進み、小学6年生の松島美空選手は2回戦から勝ち上がり、4回戦ではシード選手に4-0で勝利しました。▽女子シングルス5回戦対戦カード
・早田 ひな - 矢島 采愛
・木村 香純 - 赤江 夏星
・佐藤 瞳 - 田口 瑛美子
・面田 采巳 - 平野 美宇
・山粼 唯愛 - 麻生 麗名
・鶴岡 菜月 - 木原 美悠
・松島 美空 - 橋本 帆乃香
・面手 凛 - 大藤 沙月
・伊藤 美誠 - 山室 早矢
・野村 萌 - 横井 咲桜
・田村 美佳 - 大野 紗蘭
・白山 亜美 - 芝田 沙季
・井 絢乃 - 兼吉 優花
・枝廣 瞳 - 長粼 美柚
・牛嶋 星羅 - 笹尾 明日香
・伊藤 詩菜 - 張本 美和