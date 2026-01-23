¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÅÄÃæÈþµ×¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡¸µHKT48¡¦ÅÄÃæÈþµ×¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÅÄÃæÈþµ×¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤â¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î9Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤Û¤ó¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÍ½ÌóÃÊ³¬¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÇ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î»£±Æ»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÄÃæÈþµ×¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mikumonmon_48¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@miku_monmon3939¡Ë
