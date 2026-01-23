木村文乃、手作りクリームシチューがおいしそう 「シチューをごはんにかける派？」の問いにさまざまな声
女優の木村文乃が22日、自身のインスタグラムを更新。手作りのシチューを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】木村文乃の手作りクリームシチュー 木村家ではご飯に“かける派”
木村は投稿で、「ぶたとオレンジ白菜のシチュー 昨日の残りのサンチュと大根の和風サラダ」と、この日の献立を紹介。続けて、「寒いとこういうのが本当に美味しく感じますね。本来クリームシチューは鶏肉なのかな？ を、ごはんが進むようにぶたで作りました」と、こだわりをつづった。
さらに、シチューの食べ方として、「わが家どちらもシチューをごはんにかける派なのですが みなさんのところはどうですか？？」と呼びかけると、コメント欄にはさまざまな声が寄せられた。
「夫はカレーライスのように食べたがります。つまりかける派です。私は素敵なシチュー皿で優雅に食べる派です」「私は、シチューはご飯にかける派です」「ご飯にシチューは未体験なので、やってみますね！」「私はシチューと一緒にパンを食べます。ご飯も新鮮で美味しそうです」など、多様な意見が集まり、盛り上がりを見せている。
引用：「木村文乃」インスタグラム（＠fuminokimura_official）
【写真】木村文乃の手作りクリームシチュー 木村家ではご飯に“かける派”
木村は投稿で、「ぶたとオレンジ白菜のシチュー 昨日の残りのサンチュと大根の和風サラダ」と、この日の献立を紹介。続けて、「寒いとこういうのが本当に美味しく感じますね。本来クリームシチューは鶏肉なのかな？ を、ごはんが進むようにぶたで作りました」と、こだわりをつづった。
「夫はカレーライスのように食べたがります。つまりかける派です。私は素敵なシチュー皿で優雅に食べる派です」「私は、シチューはご飯にかける派です」「ご飯にシチューは未体験なので、やってみますね！」「私はシチューと一緒にパンを食べます。ご飯も新鮮で美味しそうです」など、多様な意見が集まり、盛り上がりを見せている。
引用：「木村文乃」インスタグラム（＠fuminokimura_official）