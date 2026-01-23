『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定！ 放送に向け“0223作戦”も始動
2021年に公開されたアニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が、TBS系にて2月23日19時より地上波初放送されることが決まった。
【写真】ついに完結した『シン・エヴァンゲリオン劇場版』場面写真
1995年にテレビシリーズ放送開始となったアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版を全4作で公開。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』（2007年公開）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（2009年公開）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）を経て、完結編として2021年に上映された4作目『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、シリーズ史上最高の興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録した。
2025年にテレビシリーズ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズは、メモリアルイヤーを祝うさまざまな企画を展開中。2月21〜23日には横浜アリーナにて初のフェスイベント「EVANGELION:30＋； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が3開催され、その最終日の夜に『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』の地上波初放送というクライマックスを迎える。
今回の地上波初放送に向けて、TBSでは放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画“0223作戦”を行うことが決定し、“0223作戦”ビジュアルも解禁となった。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』は、TBS系にて2月23日19時放送。
